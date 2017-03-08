Областная общественно-политическая газета
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08 марта 2017 года
Выпуск № 41 (5328)
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08.03.2017
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Выпуск № 41 (5328) |
Вторая полоса
Общество
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Не повторить ошибок

Николай Любимов дал ряд поручений, касающихся проведения внеплановых проверок газового оборудования в жилых домах

Он отметил, что повышенное внимание надо обратить на жилые дома, в которых не определена форма управления. Несмотря на все трудности проведения проверок в таких помещениях, они должны быть предметом особой заботы. Николай Любимов поручил главам администраций муниципальных образований организовать на своих территориях эффективную работу в этом направлении.

– Надо помочь людям определиться с формой управления, оказать им поддержку в оформлении необходимого пакета документов, – заявил глава региона.

По словам Николая Любимова, следует вести активную разъяснительную работу с населением, объяснять значимость проводимых мероприятий, чтобы не возникало проблем с допуском специалистов в дома для проверки газового оборудования. В ходе внеплановых проверок пристальное внимание необходимо уделить диагностике газового оборудования и состоянию вентиляционных каналов.

– Трагических ошибок, как в Осеннем переулке, в регионе больше быть не должно, а для этого надо вместе качественно и ответственно работать, – сказал врио губернатора Николай Любимов.

Статья опубликована в номере 41 (5328) от 08 марта 2017 года
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