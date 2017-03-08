Праздник весны

В Рязанском городском Совете ветеранов поздравили женщин с 8 Марта

В 166 первичных организациях города уже состоялись поздравления женщин, а в канун 8 Марта пожелания здоровья и весенней красоты услышали активисты ветеранского движения, члены президиума городского Совета ветеранов.

За чаепитием их поздравили коллеги и председатель Совета Валерий Конопацкий. Женщинам вручили цветы, благодарности и премии за работу. Ведь именно с их помощью решаются проблемы и вопросы, касающиеся ветеранов Рязани.

Ольга Васильевна Трусова уже 20 лет служит организации. С 1987 года она была председателем комиссии по работе с ветеранами Совета ветеранов Октябрьского района, а в 2007 году перешла в городскую организацию, где возглавила комиссию по патриотическому воспитанию. Она организует встречи участников Великой Отечественной войны с молодежью в школах, ссузах, вузах. Самому молодому участнику войны 93 года. С каждым годом их становится меньше, поэтому Ольга Васильевна старается как можно чаще устраивать встречи ветеранов с молодежью и знакомить новое поколение с живой историей. Сама Трусова – ветеран труда. Она 35 лет проработала на заводе САМ старшим инженером. С большим почтением относится к участникам Великой Отечественной войны. Ее отец погиб, освобождая Киев.

– Участвуя в работе организации, я ощущаю свою значимость. Просто сидеть дома на пенсии скучно. Благодаря Совету ветеранов я общаюсь с интересными людьми, веду активный образ жизни. Тем самым получаю дополнительный заряд энергии, – говорит Ольга Васильевна.

На празднике подвели итоги работы организации за последнее время. В планах у Совета участие в городских субботниках вместе со школьниками и студентами и подготовка к Дню Победы.

– Мы должны продумать, как дойти до каждого ветерана, чтобы никто не остался без поздравлений. Сейчас мы сверяем списки участников Великой Отечественной войны с общественными организациями. Конечно, основная цель – сделать так, чтобы у ветеранов была возможность участия в параде 9 Мая. Мы договорились с госпиталем ветеранов, который примет их на лечение, укрепит, – говорит Валерий Конопацкий.