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08 марта 2017 года
Выпуск № 41 (5328)
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08.03.2017
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Выпуск № 41 (5328) |
Вторая полоса
Общество
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Праздник весны

В Рязанском городском Совете ветеранов поздравили женщин с 8 Марта
Автор фото: Анна Добролежа | Праздник весны
Фото автора.

В 166 первичных организациях города уже состоялись поздравления женщин, а в канун 8 Марта пожелания здоровья и весенней красоты услышали активисты ветеранского движения, члены президиума городского Совета ветеранов.

За чаепитием их поздравили коллеги и председатель Совета Валерий Конопацкий. Женщинам вручили цветы, благодарности и премии за работу. Ведь именно с их помощью решаются проблемы и вопросы, касающиеся ветеранов Рязани.

Ольга Васильевна Трусова уже 20 лет служит организации. С 1987 года она была председателем комиссии по работе с ветеранами Совета ветеранов Октябрьского района, а в 2007 году перешла в городскую организацию, где возглавила комиссию по патриотическому воспитанию. Она организует встречи участников Великой Отечественной войны с молодежью в школах, ссузах, вузах. Самому молодому участнику войны 93 года. С каждым годом их становится меньше, поэтому Ольга Васильевна старается как можно чаще устраивать встречи ветеранов с молодежью и знакомить новое поколение с живой историей. Сама Трусова – ветеран труда. Она 35 лет проработала на заводе САМ старшим инженером. С большим почтением относится к участникам Великой Отечественной войны. Ее отец погиб, освобождая Киев.

– Участвуя в работе организации, я ощущаю свою значимость. Просто сидеть дома на пенсии скучно. Благодаря Совету ветеранов я общаюсь с интересными людьми, веду активный образ жизни. Тем самым получаю дополнительный заряд энергии, – говорит Ольга Васильевна.

На празднике подвели итоги работы организации за последнее время. В планах у Совета участие в городских субботниках вместе со школьниками и студентами и подготовка к Дню Победы.

– Мы должны продумать, как дойти до каждого ветерана, чтобы никто не остался без поздравлений. Сейчас мы сверяем списки участников Великой Отечественной войны с общественными организациями. Конечно, основная цель – сделать так, чтобы у ветеранов была возможность участия в параде 9 Мая. Мы договорились с госпиталем ветеранов, который примет их на лечение, укрепит, – говорит Валерий Конопацкий.

Статья опубликована в номере 41 (5328) от 08 марта 2017 года
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