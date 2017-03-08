Областная общественно-политическая газета
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08 марта 2017 года
Выпуск № 41 (5328)
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08.03.2017
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Выпуск № 41 (5328) |
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Дарите женщинам цветы

Глава региона Николай Любимов поздравил рязанок с 8 Марта
Автор фото: Александр Королев | Дарите женщинам цветы
Фото: Александр Королев.

В Рязани прошла культурная акция в честь Международного женского дня. Перед зданием областной филармонии развернулась концертная площадка. С уличной сцены звучали песни для женщин и о женщинах. Юноши раздавали представительницам прекрасного пола открытки с поздравлением от врио губернатора Николая Любимова и цветы. Вскоре на площадке перед филармонией появился и глава региона с огромным букетом тюльпанов. Николай Любимов дарил их собравшимся женщинам, активно общался с ними, поздравлял с праздником. Затем глава региона принял участие в праздничном флешмобе – вместе с молодежью выпустил в небо воздушные шары в форме сердец.

Основное торжество по случаю Международного женского дня состоялось в большом зале филармонии, где собрались женщины разных возрастов и профессий.

Глава региона, пришедший на праздник вместе с супругой, обратился к женщинам со сцены. Он подчеркнул, что с большим уважением относится ко всем прекрасным дамам, которые поддерживают порядок в домашних делах, при этом успевают добиваться успехов в профессии и удачно реализуют себя в своих творческих увлечениях.

– Я сейчас знакомлюсь с регионом, с людьми. Уже успел отметить, что рязанские представительницы прекрасного пола принимают активное участие в самых разных сферах жизни региона, занимают руководящие посты, имеют твердую гражданскую позицию, добросовестно трудятся, – отметил врио губернатора.

Он напомнил о знаменитых женщинах, прославивших в разное время рязанский край. Это героиня древней былины Авдотья Рязаночка, крестьянка Феврония, летчицы времен Великой Отечественной войны Екатерина Рябова и Антонина Зубкова, трактористка Дарья Гармаш.

– Особые слова благодарности хочется сказать тем женщинам, которые сегодня вносят большой вклад в социально-экономическое развитие региона, работают профессионально, с большой самоотдачей и душой. Тем самым они укрепляют положительный имидж Рязанской области своими высокими достижениями, – сказал Николай Любимов и добавил, что самое важное для него как главы региона, чтобы рязанки могли спокойно работать, воспитывать детей, быть уверенными в будущем.

Глава региона поблагодарил представительниц прекрасного пола за жизнелюбие, оптимизм, мудрость, понимание и за веру в мужчин, пожелал всегда оставаться добрыми и очаровательными. Торжество в областной филармонии продолжилось большим праздничным концертом.

Статья опубликована в номере 41 (5328) от 08 марта 2017 года
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