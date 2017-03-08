Областная общественно-политическая газета
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08 марта 2017 года
Выпуск № 41 (5328)
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08.03.2017
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Выпуск № 41 (5328) |
Первая полоса
Общество
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Сотвори себя

Для наших женщин нет ничего невозможного

Международный женский день – праздник весны и повышенного внимания к прекрасной половине человечества. 8 Марта женщины ждут от мужчин нежности, цветов и подарков. Такова традиция. Все мы ждем этот праздник, радуемся ему, когда он наступает, и редко уже вникаем в первоначальный его смысл.

Праздник 8 Марта изначально задумывался вовсе не как день прославления наших прекрасных дам, а как день борьбы за женские права. Газета «Правда» на заре революции называла его «днем женского Рабочего Интернационала». Это день женщин, которые стремились быть равными в правах с мужчинами, день эмансипации. Сегодня он несколько утратил свое былое историческое назначение, но во многих странах в этот день все еще проходят массовые акции феминисток, и женщины воспринимают его как день борьбы за свое равноправие.

Впервые в России Международный женский день отмечался в Петербурге в 1913 году. В здании Калашниковской хлебной биржи на Полтавской улице собралось полторы тысячи человек. Повестка дня научных чтений включала такие вопросы: право голоса для женщин; государственное обеспечение материнства; о дороговизне жизни. С первых лет Советской власти 8 Марта стал у нас государственным праздником. В марте 1917 года женщины России получили право голоса, а Конституция 1918 года закрепила политику равноправия женщин в качестве государственной, и органы Советской власти стали проводить ее в жизнь.

Прошли годы, женщины доказали, что они на равных с мужчинами могут управлять государством. На выборах в Государственную Думу VII созыва в 36 из 225 одномандатных округов победу одержали женщины. Если изучать партийные списки фракций и выделить женщин, исходя из количества проходящих в Думу выдвиженцев, то получается еще около 40 представительниц. Итого более 70 кресел в Госдуме занимает прекрасный пол. Кстати, в предыдущем, VI созыве, заседала лишь 21 народная избранница.

Все три женщины-губернатора вошли в сотню рейтинга самых влиятельных женщин России: глава ХМАО Наталья Комарова, владимирский и мурманский губернаторы Светлана Орлова и Марина Ковтун. А возглавляет топ экс-губернатор, ныне спикер Совфеда Валентина Матвиенко. В 2015 году Светлана Орлова занимала в российском рейтинге губернаторов 8 место. Она возглавляет администрацию Владимирской области с 2013 года, заручившись на выборах поддержкой 75% избирателей.

И у нас в регионе можно назвать десятки имен женщин – руководителей районов и городов, больших и малых поселений, депутатов. Женщины учат детей, лечат нас, работают в цехах, на фермах, на стройках. Сегодня, пожалуй, нет таких сфер, где бы на равных с мужчинами не трудились представительницы прекрасной половины человечества, которых уже язык не поворачивается назвать слабым полом, – столько на их хрупких плечах и обязанностей, и ответственности. А самая главная, как и во все века, – быть мамой, хранительницей семейного очага.

Прекрасны женщины и в спорте. Успехи многих отмечены золотыми медалями на Олимпийских и Паралимпийских играх. Сегодня принимает поздравления с праздником 8 Марта и паралимпийская чемпионка мира из Сасова Мария Богачева. В своем блоге в Интернете она написала: «Мой девиз – сотвори себя сама, найди время, а не оправдание. Не загадывай маленьких желаний, загадай одно, но большущее, и к нему уже двигайся маленькими победами. Нам Бог дает возможности, заворачивая их в проблему. Если всегда избегать трудностей, то не будет развития. Возможностей много, но вопрос в том, воспользуется ими человек или пройдет мимо. Именно от этого выбора зависит, станет человек успешным или проживет свою жизнь скучно, серо. Я призываю к спорту, активности и позитивности! Не упускайте своих возможностей!»

Женщины сегодня преуспевают во всем. Но все-таки им порой очень хочется быть милыми и слабыми созданиями, которые могут спрятаться за сильной мужской спиной. Не будем об этом забывать, мужчины.

Статья опубликована в номере 41 (5328) от 08 марта 2017 года
Дарите женщинам цветы
Глава региона Николай Любимов поздравил рязанок с 8 Марта
Людмила Иванова
Вести районов
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