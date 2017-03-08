Вести районов

РЫБНОЕ. В средней школе №4 прошел районный этап всероссийского конкурса «Учитель года России – 2017». В конкурсе приняли участие несколько педагогов школ района. Победителем стала Екатерина Котовская, учитель физики высшей квалификационной категории Рыбновской средней школы №2. Наряду с профессиональным, на конкурсе работало и независимое жюри, членами которого были представители Общественного совета при управлении образования и члены молодежной администрации.

РЯЖСК. В краеведческом музее состоялась презентация 7-го тома книги «Солдаты Победы 1941–1945 гг. Рязанская область». В музее собрались рязанские и ряжские краеведы, преподаватели школ, работники культуры, ветераны, молодежь. Вечер памяти открыл ведущий Михаил Тихонский. Рассказывая о вышедшем в свет издании, он отметил, что на его страницах представлены поименные списки фронтовиков из Ряжского района, вернувшихся с войны, их фотографии, краткие биографические сведения.

СПАССК. Специалисты Государственной инспекции по маломерным судам главного управления МЧС России по Спасскому району Иван Шевцов и Максим Коряев провели беседы со школьниками Исадской, Старостеклянной, Троицкой, Перкинской школ, Кутуковского филиала Исадской школы, Огородниковского и Собчаковского филиалов Перкинской школы и других об опасности весеннего льда. Максим Коряев рассказал, что с наступлением весны под воздействием солнечных лучей лед быстро подтаивает, а течение подтачивает его снизу. С каждым днем лед становится все более пористым, рыхлым и слабым, появляются характерные закраины. И если осенний лед под тяжестью человека начинает трещать, то весенний – сразу проваливается, превращаясь в ледяную кашицу. Старшие государственные инспекторы напомнили школьникам телефоны экстренных служб: «112», «101» и «01», а также оставили памятки в учебных заведениях.

СОКОЛОВКА. В Вышетравинской сельской библиотеке прошла беседа-диалог «Валентина Терешкова. Звезда космического счастья» к 80-летию со дня рождения Валентины Терешковой. В библиотеку были приглашены люди старшего поколения, которые помнят тот день, когда Валентина Терешкова, первая женщина космонавт, полетела в космос.

ШИЛОВО. В межпоселенческой библиотеке им. Н.С. Гумилева состоялась встреча поколений «Всегда в строю», посвященная 30-летию Шиловской районной организации ветеранов войны и труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов. Учащиеся 6-х классов школы №2 познакомились с историей ветеранской организации. Председатель Смазнов В.А. рассказал о том, как живут ветераны, какую работу проводит районный совет ветеранов по патриотическому воспитанию молодежи. В подарок ветеранской организации директор библиотеки Е.Н. Петрунина вручила альбом «Это нашей истории строки», подготовленный краеведческим отделом библиотеки к юбилею.