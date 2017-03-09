Областная общественно-политическая газета
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Главная страница / Новости Рязани и области
09.03.2017, 09:26
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Культура
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Жителей и гостей Рязани приглашают созерцать прекрасное

В Рязанской областной библиотеке им. Горького будет работать фотовыставка Ивана Назарова «Созерцание прекрасного». Как сообщает портал Вездекультура, она откроется 10 марта в 14.00.

Выставка посвящена Году экологии и Всемирному дню дикой природы. Экспозиция составит более пятидесяти работ мастера. На великолепных снимках, сделанных профессиональным фотохудожником, биологом-натуралистом Иваном Назаровым, членом Союза литераторов России, специальным корреспондентом газеты «Рязанские ведомости», запечатлены редкие виды животных и растений, заповедные уголки Рязанского края, таинственная жизнь, скрытая под пологом леса.

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