Жителей и гостей Рязани приглашают созерцать прекрасное

В Рязанской областной библиотеке им. Горького будет работать фотовыставка Ивана Назарова «Созерцание прекрасного». Как сообщает портал Вездекультура, она откроется 10 марта в 14.00.

Выставка посвящена Году экологии и Всемирному дню дикой природы. Экспозиция составит более пятидесяти работ мастера. На великолепных снимках, сделанных профессиональным фотохудожником, биологом-натуралистом Иваном Назаровым, членом Союза литераторов России, специальным корреспондентом газеты «Рязанские ведомости», запечатлены редкие виды животных и растений, заповедные уголки Рязанского края, таинственная жизнь, скрытая под пологом леса.