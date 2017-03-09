Река Ранова подтопила низководный мост в Рязанской области

Сайт главного управления МЧС России по области сообщает, что вчера в Скопинском районе в результате подъема воды в реке Ранова произошло подтопление низководного моста вблизи села Шелемишево.

Уровень воды над полотном моста составил 40 сантиметров. Движение транспорта по мосту было прекращено. Жизнеобеспечение населения не нарушено. Пожарная безопасность организована силами пожарного расчета. Медицинское обслуживание населения осуществляется ГБУ РО «Скопинская ЦРБ». Общественный порядок осуществляться силами МО ОМВД России «Скопинский». Объездной путь осуществляется через населенные пункты Нагорное и Ураково.