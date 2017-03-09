Вице-губернатор Рязанской области Сергей Филимонов поздравил с праздником сотрудников и подопечных геронтологического центра им П.А. Мальшина

Областная общественно-политическая газета
23:40 МСК
Четверг
09 марта 2017 года
Выпуск № 41 (5328)
Яндекс.ПогодаПикс
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Реклама
Подписка на PDF-версию | Войти
В Рязани впервые проходит открытый национальный архитектурный конкурс Женская сборная России по футболу с рязанскими «десантницами» в составе финишировала восьмой в традиционном международном турнире «Кубок Алгарве» в Португалии 200 человек из 10 медицинских вузов ЦФО участвуют в Рязани в фестивале спорта «Физическая культура и спорт – вторая профессия врача» В Ночной хоккейной лиге Рязанской области определились полуфиналисты и участники решающих матчей «Кубка Надежд» В Рязанской области продолжится ремонт дорог местного значения Московская художница представила в Рязани живописную серию на железе и досках В Рязанской области проверили качество рыбной продукции В Рязанской области стараются изменить отношение к старости и одиноким старикам Жители Рязани могут помочь бездомным животным Журналисты Рязанской области приглашаются для участия в конкурсе «Многоликая Россия»Рязанский комплекс «Алмаз» становится российским центром развития биатлона Бывшего прокурора Рязанской области Сергея Легостаева Президент Владимир Путин освободил от должности 160 спортсменов из 24 регионов России будут состязаться на открывшемся в Рязанской области Чемпионате России по зимнему троеборью Пять новых участков дорог будут построены в Рязанской области в этом году В Сасове Рязанской области пожилым людям предложили рабочие места на ярмарке вакансий В Рязанской области злоумышленники проломили стену магазина и вынесли оттуда продукты Семь лет проведет в колонии общего режима наркоторговка из Рязанской области Рязанские козьи сыры удостоены наград на международной выставке Рязанские лимонад, минеральная и питьевая вода удостоены золотой медали в конкурсе «Лучший продукт-2017»В Рязани начала работу выставка акварелиста Павла ПоповаЗа неделю в Рязанской области подешевели капуста, мясо кур и мука, но подорожали лук, яблоки и картофель Рязанские активисты назвали даты ближайших «бесплатных ярмарок»Глава Рязанского региона Николай Любимов встретился с генеральным директором Госкорпорации Ростех Сергеем Чемезовым Жительница Рязани фиктивно поставила на учет в своем доме иностранца Активисты Народного фронта провели мониторинг работы поликлиник в Рязанской области
Главная страница / Новости Рязани и области
09.03.2017, 10:13
Просмотров: 162
Общество
Версия для печати

Вице-губернатор Рязанской области Сергей Филимонов поздравил с праздником сотрудников и подопечных геронтологического центра им П.А. Мальшина

Праздник, в котором принял участие вице-губернатор Сергей Филимонов и министр социальной защиты населения области Денис Боков прошел в преддверии Международного женского дня в геронтологическом центре им. П.А. Мальшина.

На концерте, который подготовили для проживающих в геронтологическом центре, выступили хореографические и вокальные коллективы. Вице-губернатор поздравил женщин праздника и пожелал им здоровья, мира и добра. Всем проживающим в центре были вручены подарки.

Как сообщает сайт правительства области, в преддверии международного женского дня 8 Марта праздничные концерты прошли во всех 45 учреждениях соцзазащиты Рязанской области.

Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на I полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте сегодня в ленте новостей:
18:36
Глава Рязанского региона Николай Любимов встретился с генеральным директором Госкорпорации Ростех Сергеем Чемезовым
18:23
Московская художница представила в Рязани живописную серию на железе и досках
17:42
Жители Рязани могут помочь бездомным животным
17:39
В Рязанской области стараются изменить отношение к старости и одиноким старикам
17:18
Журналисты Рязанской области приглашаются для участия в конкурсе «Многоликая Россия»
17:17
В Рязанской области продолжится ремонт дорог местного значения
17:14
Рязанские лимонад, минеральная и питьевая вода удостоены золотой медали в конкурсе «Лучший продукт-2017»
17:07
Рязанские козьи сыры удостоены наград на международной выставке
16:55
Семь лет проведет в колонии общего режима наркоторговка из Рязанской области
16:47
Активисты Народного фронта провели мониторинг работы поликлиник в Рязанской области
16:12
Пять новых участков дорог будут построены в Рязанской области в этом году
15:48
В Рязани впервые проходит открытый национальный архитектурный конкурс
15:18
200 человек из 10 медицинских вузов ЦФО участвуют в Рязани в фестивале спорта «Физическая культура и спорт – вторая профессия врача»
15:10
Бывшего прокурора Рязанской области Сергея Легостаева Президент Владимир Путин освободил от должности
14:42
Рязанский комплекс «Алмаз» становится российским центром развития биатлона
14:38
В Ночной хоккейной лиге Рязанской области определились полуфиналисты и участники решающих матчей «Кубка Надежд»
14:37
Женская сборная России по футболу с рязанскими «десантницами» в составе финишировала восьмой в традиционном международном турнире «Кубок Алгарве» в Португалии
14:36
За неделю в Рязанской области подешевели капуста, мясо кур и мука, но подорожали лук, яблоки и картофель
14:09
160 спортсменов из 24 регионов России будут состязаться на открывшемся в Рязанской области Чемпионате России по зимнему троеборью
12:38
Рязанские активисты назвали даты ближайших «бесплатных ярмарок»
12:28
В Сасове Рязанской области пожилым людям предложили рабочие места на ярмарке вакансий
12:14
В Рязани начала работу выставка акварелиста Павла Попова
11:46
В Рязанской области злоумышленники проломили стену магазина и вынесли оттуда продукты
11:08
Жительница Рязани фиктивно поставила на учет в своем доме иностранца
10:50
В Рязанской области проверили качество рыбной продукции
10:48
Детей из Рязанской области познакомили с профессией огнеборцев
10:19
В Рязанской области воспитатель детского сада, в котором пострадал 5-летний мальчик, получила 2 года лишения свободы условно
10:13
Вице-губернатор Рязанской области Сергей Филимонов поздравил с праздником сотрудников и подопечных геронтологического центра им П.А. Мальшина
09:49
Утром в Рязанской области горела баня
09:49
В пожаре в Рязани погибли люди
Вся лента новостей
Документы
Редакция
Подписка
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Кинозал
Контакты
Рекламные материалы