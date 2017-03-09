Вице-губернатор Рязанской области Сергей Филимонов поздравил с праздником сотрудников и подопечных геронтологического центра им П.А. Мальшина

Праздник, в котором принял участие вице-губернатор Сергей Филимонов и министр социальной защиты населения области Денис Боков прошел в преддверии Международного женского дня в геронтологическом центре им. П.А. Мальшина.

На концерте, который подготовили для проживающих в геронтологическом центре, выступили хореографические и вокальные коллективы. Вице-губернатор поздравил женщин праздника и пожелал им здоровья, мира и добра. Всем проживающим в центре были вручены подарки.

Как сообщает сайт правительства области, в преддверии международного женского дня 8 Марта праздничные концерты прошли во всех 45 учреждениях соцзазащиты Рязанской области.