В Рязанской области воспитатель детского сада, в котором пострадал 5-летний мальчик, получила 2 года лишения свободы условно

Как сообщает сайт следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по области, вынесен приговор воспитателю детского сада Татьяне Бушиной. Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Следствием и судом установлено, что утром 26 октября 2015 года во время отсутствия в группе старшего и младшего воспитателей 5-летний мальчик прыгнул с кресла, упал и получил травму, относящуюся к средней тяжести вреда здоровью. После того, как старший воспитатель Татьяна Бушина вернулась в группу и обнаружила травму у ребенка, она не приняла экстренных мер. Мальчик продолжал находиться в группе и плакать. Лишь спустя некоторое время воспитатель вызвала родителей ребенка и медицинских работников.

В ходе следствия и судебного разбирательства Татьяна Бушина не признала себя виновной, однако следствию удалось собрать достаточную доказательственную базу.

Приговором суда с учетом позиции государственного обвинителя Татьяне Бушиной назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.