Детей из Рязанской области познакомили с профессией огнеборцев

Воспитанники Ряжского социально-реабилитационного центра побывали на экскурсии в пожарной части

Как сообщает сайт министерства социальной защиты населения области, сотрудники пожарной части № 29 города Ряжска провели для воспитанников Ряжского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних экскурсию. Ребятам рассказали о назначении и работе пожарной службы, пожарно-техническом вооружении, продемонстрировал способ использования огнетушителей, дыхательных аппаратов.

Дети познакомились с основными правилами пожарной безопасности и действиях, которые необходимо предпринять при возникновении возгорания.