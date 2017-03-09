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Главная страница / Новости Рязани и области
09.03.2017, 10:50
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Общество
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В Рязанской области проверили качество рыбной продукции

Как сообщает сайт регионального управления роспотребнадзора, проверки прошли в 127 организациях и предприятиях, занимающихся производством и реализацией рыбы и рыбных продуктов.

Специалисты исследовали 231 пробу продукции на содержание глазури и фосфатов, из них 90 проб взяли с импортной продукции. Оказалось, что 4,7 процента исследованной рыбы и рыбной продукции не соответствовал гигиеническим нормативам по содержанию глазури. Масса глазури, нанесенной на мороженую рыбную продукцию, произведенную из рыбы, не должна превышать 5 процентов массы нетто.

По микробиологическим, санитарно-химическим исследованные пробы рыбы и рыбопродукции отвечали нормативным требованиям.

За выявленные нарушения было составлено 132 протокола об административном правонарушении, вынесено постановлений на сумму около 1 миллиона рублей. Материалы 13 дел направлены в суд.

Снято с реализации более 30 партий продукции из водных биоресурсов общим объемов около 200 кг.

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