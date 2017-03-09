В Рязанской области злоумышленники проломили стену магазина и вынесли оттуда продукты

Преступников задержали сотрудники полиции

В полицию обратился работник продуктового магазина в селе Агломазово Сасовского района. Мужчина рассказал, что утром обнаружил пролом в стене торгового заведения. Через этот пролом из магазина похитили несколько бутылок водки и пива, блоки сигарет и продукты питания.

Полицейские осмотрели магазин, а затем опросили местных жителей. Свидетелей ночной кражи не было, но в одном из заброшенных домов, расположенных неподалеку от магазина, сотрудники полиции нашли семь пакетов со спиртным и продуктами, похищенными из магазина.

Оперативники уголовного розыска предположили, что злоумышленники вернутся за спрятанной добычей, и устроили засаду. Через несколько часов за пакетами пришли 21-летний житель села и его 18-летний приятель из соседнего населенного пункта. Их задержали с поличным. Похищенное изъяли.

Как сообщает сайт УМВД России по области, в отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.158 УК РФ.