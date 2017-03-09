В Рязани начала работу выставка акварелиста Павла Попова

Экспозиция открылась в галерее «Люди»

Выставка включает 70 городских пейзажей. Они переносят зрителей в Санкт-Петербург, на остров Крит, в город Будва Черногории и показывают живописность рязанских мест.

Красоту городских пейзажей художнику открыли картины австралийского акварелиста Джозефа Збуквича. После знакомства с ними Попов, не любивший пасмурную дождливую погоду, стал любоваться мокрым асфальтом, желтыми отражениями фар, машинами. Рязанский художник начал изображать на своих картинах городскую жизнь.

Попов работает в технике алла прима (в один момент), которая не подразумевает наложения нескольких слоев. Это придает воздушным акварельным работам еще большую легкость. Точным ударом кисти Попов прорисовывает здания, архитектурные памятники, спешащих прохожих.

Познакомиться с работами Павла Попова можно до 4 апреля по адресу: Первомайский проспект 56, офис 224 (2 этаж).