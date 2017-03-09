Областная общественно-политическая газета
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09 марта 2017 года
Выпуск № 41 (5328)
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Главная страница / Новости Рязани и области
09.03.2017, 12:28
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Общество
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В Сасове Рязанской области пожилым людям предложили рабочие места на ярмарке вакансий

В Сасове Рязанской области пожилым людям предложили рабочие места на ярмарке вакансий

Жители г. Сасова и Сасовского района приняли участие в марафоне Ярмарок вакансий рабочих мест для граждан предпенсионного и пенсионного возраста «Ваш опыт – богатство региона». Для расширения поиска работы на ярмарку были приглашены граждане и работодатели Ермишинского, Кадомского и Пителинского районов.

Для граждан, ищущих работу, было предоставлено 29 вакансий 10 предприятиями и организациями. Работодатели предложили основные отрасли экономики: сельское хозяйство, здравоохранение и социальное обеспечение, торговля и общественное питание по специальностям: бухгалтер, лаборант, специалист, врач, почтальон, тракторист, агроном, тренер, продавец.

С приветственным словом к участникам ярмарки обратилась заместитель главы администрации г.Сасова Людмила Амелина. Она отметила, что кадры, имеющие профессиональный и жизненный опыт, нужны предприятиям. Всего ярмарку вакансий посетило 78 человек, 17 приглашены на собеседование для дальнейшего трудоустройства. Тем, кто не нашел подходящую для себя работу, специалисты службы занятости предложили заполнить резюме для оказания содействии в трудоустройстве в дальнейшем.

На ярмарке работал терминал, где можно было получить информацию о наличии вакансий в других регионах Российской Федерации на портале «Работа в России».

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