Рязанские активисты назвали даты ближайших «бесплатных ярмарок»

Встречи, на которых можно бесплатно получить любые вещи, принесенные другими, пройдут в конце марта и в середине апреля. Подобные ярмарки проходят в Рязани не в первый раз, и главное правило для посетителей – полное отсутствие денежного и любого другого обмена. Каждый может принести свои вещи в хорошем состоянии, ставшие ненужными, или взять себе понравившиеся.

26 марта состоится «бесплатная ярмарка» в «Галерее пряников» на улице Свободы, д. 4. Встреча заявлена как семейная, и по традиции на ней будут проходить мастер-классы для детей и взрослых, а также культурная программа. Ярмарка проработает с 12 до 18 часов.

«Весенний фримаркет», организованный другой группой активистов города, пройдет 15 апреля в областной библиотеке имени Горького. С 12 до 16 часов там можно будет найти или отдать одежду, обувь, украшения, книги, детские вещи и игрушки. Мероприятие в библиотеке также будет сопровождаться выступлениями лекторов и артистов.

Организаторам «бесплатных ярмарок» требуются волонтеры-помощники, а также талантливые люди, которые могут провести творческое занятие или выступить перед гостями. О том, как стать волонтером или выступить на фримаркете, а также о правилах подготовки вещей к ярмарке можно узнать в группах «ВКонтакте»: https://vk.com/freemarket_ryazan и https://vk.com/freemarket_rzn.

Фото группы «Фримаркет в Рязани» ВКонтакте