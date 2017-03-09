160 спортсменов из 24 регионов России будут состязаться на открывшемся в Рязанской области Чемпионате России по зимнему троеборью

Церемония открытия чемпионата состоялась сегодня в городе Сасово

Спортсмены будут состязаться в лыжных гонках, стрельбе из пневматического оружия и силовой гимнастике. На церемонии открытия с приветственным словом выступили глава администрации города Сасово Евгения Ивановна Рубцова, президент Всероссийской федерации полиатлона Олег Александрович Лисов, президент Международного союза полиатлона Евгений Евгеньевич Столяров, главный судья соревнований, заслуженный работник физической культуры РФ Сергей Викторович Икрянников. Праздничную атмосферу создавали показательные выступления воспитанников детско-юношеской спортивной школы «Планета спорта», концертные номера Центра дополнительного образования г. Сасово и муниципального культурного центра.