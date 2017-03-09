За неделю в Рязанской области подешевели капуста, мясо кур и мука, но подорожали лук, яблоки и картофель

Сайт правительства области со ссылкой на Рязаньстат сообщает, что с 28 февраля по 6 марта в регионе снизились цены на ряд социально значимых продовольственных товаров. К примеру, капуста белокочанная подешевела на 2,8 процента, яйцо куриное – на 2,2 процента, мука пшеничная – на 1,4 процента. Мясо кур упало в цене на 1 процент. Незначифтельно снизились цены на вермишель, подсолнечное масло, сахар-песок, пшено, молоко и гречневую крупу. Повышение цены зафиксировано на лук репчатый – на 3 процента, яблоки подорожали на 2 процента, картофель – на 1,8 процента.