Женская сборная России по футболу с рязанскими «десантницами» в составе финишировала восьмой в традиционном международном турнире «Кубок Алгарве» в Португалии

Под знамена национальной команды ее главный тренер Елена Фомина призвала опытнейшую Елену Данилову, а также новичков «Рязани-ВДВ» Дарью Макаренко и Татьяну Шейкину. Во втором матче наша дружина уступила канадкам (1:2), в третьем – сборной Дании (1:6). В последнем, за седьмое место, поединке россиянки проиграли шведкам (0:4) и в итоге финишировали на восьмой позиции.

Прошедший турнир стал для сборной России отличной проверкой сил в ходе подготовки к чемпионату Европы, который в этом году пройдет в Голландии.