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09.03.2017, 14:38
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Спорт
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В Ночной хоккейной лиге Рязанской области определились полуфиналисты и участники решающих матчей «Кубка Надежд»

В 1/8 финала занявшая в «регулярке» пятое место «Шкода-Рязань» нанесла поражение финишировавшему на двенадцатой позиции «Сталькомплекту» – 2:1. «ВДВ-Рязань» переиграла «Державу» – 3:1, «Сокол» одержал верх над «Витязем» – 6:5, «Здоровье» победило «Энергию» – 4:2.

В первом четвертьфинале «Восход СУ-2» разгромил «десантников» – 13:1. У победителей отличились Эдуард Султанаев и Сергей Баранов, забросившие в ворота соперников по четыре шайбы. Остальные четвертьфинальные матчи завершились так: «Динамо» – «Шкода-Рязань» – 2:1, «Империя» – «Сокол» – 3:0, «Автоимпорт» – «Здоровье» – 5:0.

Проведены два поединка «Кубка надежд». «Рыбное» и «Сасово» выиграли вничью (2:2), в серии послематчевых буллитов удачливее оказались сасовские хоккеисты. Их соперником в финале станет ХК «Дядьково», переигравший команду «Лесной» – 3:1.

Сегодня, 9 марта (начало – в 20.00) в стыковом матче за одиннадцатое место на главной арене Дворца спорта «Олимпийский» скрестят клюшки «Витязь» и «Сталькомплект», спустя два дня (22.45) за девятую позицию поспорят «Энергия» и «Держава», 12 марта (22.30) за пятнадцатую – «Рыбное» и «Лесной». В первом полуфинальном поединке 11 марта (начало – в 19.00) в Сасове, во Дворце «Планета спорта», встретятся «Восход СУ-2» и «Динамо», во втором 13 марта (21.00) в «Олимпийском» сыграют «Империя» и «Автоимпорт».

Вход для болельщиков на все матчи – бесплатный.

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