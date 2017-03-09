Рязанский комплекс «Алмаз» становится российским центром развития биатлона

Рассказывает начальник команд Рязанского регионального центра спортивной подготовки (ЦСП) Олег Коновалов:

– На возведенном под Рязанью, близ поселка Варские, биатлонном комплексе «Алмаз» созданы все условия для современных тренировок и крупных соревнований «стреляющих лыжников». Здесь только что проведен открытый чемпионат области среди мастеров-ветеранов, в которых приняли участие опытнейшие биатлонисты из Москвы, Екатеринбурга, Саранска, Ульяновска, Саратова. А впереди – межрегиональные соревнования среди юношей и девушек на призы президента областной федерации биатлона. Они стартуют 15 марта. В программе: спринт и смешанные эстафеты, в которых по два этапа бегут девушки и юноши.

К участию допускаются спортсмены, представляющие субъекты Российской Федерации, биатлонисты детско-юношеских спортивных школ и специализированных школ олимпийского резерва, стреляющие лыжники других спортивных организаций. Справочную информацию о соревнованиях, порядке прибытия и регистрации участников, а также для болельщиков можно получить по телефону 8(920) 959-55-33.