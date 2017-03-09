Бывшего прокурора Рязанской области Сергея Легостаева Президент Владимир Путин освободил от должности

Как сообщает интернет-портал правовой информации РФ, Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому ряд руководителей региональных прокуратуры, следственного комитета и ФСИН освобождаются от своих должностей. В числе уволенных – бывший прокурор Рязанской области Сергей Легостаев, который, согласно программе ротации кадров, в мае 2015 года был назначен прокурором Чувашской республики.