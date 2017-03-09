Областная общественно-политическая газета
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Главная страница / Новости Рязани и области
09.03.2017, 15:10
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Власть
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Бывшего прокурора Рязанской области Сергея Легостаева Президент Владимир Путин освободил от должности

Как сообщает интернет-портал правовой информации РФ, Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому ряд руководителей региональных прокуратуры, следственного комитета и ФСИН освобождаются от своих должностей. В числе уволенных – бывший прокурор Рязанской области Сергей Легостаев, который, согласно программе ротации кадров, в мае 2015 года был назначен прокурором Чувашской республики.

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