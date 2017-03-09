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Главная страница / Новости Рязани и области
09.03.2017, 15:18
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Спорт
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200 человек из 10 медицинских вузов ЦФО участвуют в Рязани в фестивале спорта «Физическая культура и спорт – вторая профессия врача»

Второй этап фестиваля стартовал сегодня на базе Рязанского государственного медицинского университета им. И.П. Павлова
Автор фото: Елена Серебрякова | 200 человек из 10 медицинских вузов ЦФО участвуют в Рязани в фестивале спорта «Физическая культура и спорт – вторая профессия врача»
Фото: Елена Серебрякова.

На церемонии открытия присутствовали министр здравоохранения области Андрей Прилуцкий, ректор вуза Роман Калинин и заведующий кафедрой физического воспитания вуза Владимир Прошляков.

– Очень радостно, что второй этап Фестиваля спорта проходит в Рязани. Приятно, что мы принимаем такое больше количество участников, – отметил Роман Калинин. – Эти соревнования призваны помочь нашей образовательной системе воспитать профессиональных медицинских работников. Участники фестиваля своим примером доказывают, что можно быть и спортсменом, и хорошим врачом. Пусть победит сильнейший!

В Рязани студенты примут участие в соревнованиях по волейболу и плаванию. В этом году в рамках второго этапа впервые сразится рекордное волейбольных количество команд: десять женских и восемь мужских. Сегодня уже прошло несколько матчей.

Министр здравоохранения области Андрей Прилуцкий пожелал пловцам легкой воды, а волейболистам – высоких прыжков и сильных и точных ударов по мячу.

Завершатся соревнования 11 марта.

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