В Рязани впервые проходит открытый национальный архитектурный конкурс

Его участники должны разработать разработать проект по благоустройству Нижнего и Верхнего городских садов площадью 3,2 и 2,1 га соответственно

Рязань вошла в число 15 городов России, где стартовал первый национальный архитектурный конкурс на разработку концепций развития ключевых общественных пространств. Конкурс проходит при поддержке Министерства строительства и ЖКХ Российской Федерации и организован АИЖК и КБ «Стрелка». Предложить идеи благоустройства общественных пространств можно для следующих городов: Астрахань, Владимир, Владикавказ, Волгоград, Ижевск, Калуга, Кемерово, Липецк, Ставрополь, Рязань, Томск, Ульяновск, Хабаровск, Чебоксары, Челябинск. Это средние по численности города с населением до миллиона жителей. Финалисты будут определены в конце апреля.

В Рязани участникам конкурса предлагается разработать проект по благоустройству Нижнего и Верхнего городских садов площадью 3,2 и 2,1 га соответственно. Работы будут проводиться в 2018-2022 гг.

Михаил Мень, Министр строительства и ЖКХ РФ:

Впервые федеральная программа формирования городской среды затрагивает одновременно треть городов России. Важно отметить, что запланированные качественные изменения проводятся быстро: ожидается, что первые результаты горожане увидят уже в 2017 году, и конкурс — важная часть всего процесса. Это платформа для привлечения талантов, где на конкурентных условиях будут выбраны лучшие идеи благоустройства. Они помогут городам стать современнее и подчеркнут их индивидуальность, что даст не только положительный экономический эффект, но и повысит уровень комфорта повседневной жизни в регионах.

Александр Плутник, АИЖК:

«Нам очень нравится идея проведения конкурса. Мы много сотрудничаем с архитекторами в разных городах. И у нас есть ощущение, что привлечение новых региональных участников к процессу благоустройства городских территорий необходимо. В небольших городах важно смотреть на сложившуюся среду, ведь она связана с большой историей, у российских городов богатое культурное наследие. В конкурсе все смогут проявить креатив, а у нас будет возможность выбрать лучших, тех, кто нацелен на результат. Поэтому мы ждем результатов конкурса с большим интересом».

Условия участия, список жюри и другие подробности — на официальном сайте конкурса publicspaces17.ru

Победитель в каждом городе будет определен в ходе голосования жюри. От федерального правительства в состав жюри входят представители Минстроя РФ, а также АИЖК. Со стороны регионов это администрации и эксперты в архитектуре и градостроительстве — те, кто хорошо знаком со спецификой родного города.

Общий призовой фонд, выделенный на конкурс в рамках Программы развития городской среды АИЖК и КБ «Стрелка», составит 12 миллионов рублей. Финалист, предложивший лучшую по мнению жюри концепцию развития общественного пространства, получает вознаграждение в 400 000 рублей и контракт на разработку дизайн-проекта. За второе и третье место победители получают денежные призы в размере 300 000 и 100 000 рублей соответственно. Архитекторы, занявшие второе и третье места, также получают возможность дальнейшего участия в проектировании других городских общественных пространств.

Все проекты будут показаны на выставке в рамках программы форума «Среда для жизни. Квартира и город», который пройдет в Саратове с 13 по 15 мая, где официально подведут итоги и наградят победителей конкурса. Воплощением разработанных проектов в жизнь займутся администрации города. Прием конкурсных предложений заканчивается 18 апреля, и уже 28 апреля на сайте publicspaces17.ru можно ознакомиться с именами победителей.