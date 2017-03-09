Пять новых участков дорог будут построены в Рязанской области в этом году

Об этом министр транспорта и автомобильных дорог региона Андрей Савичев сообщил журналистам во время сегодняшнего брифинга, посвященного состоянию дорожной сети региона и планам по ее ремонту.

Андрей Савичев рассказал, что строительство пяти новых дорожный участков будет вестись по программе устойчивого развития сельских территорий и в рамках соглашения региона с Росавтодором. На это выделено 255 миллионов рублей, из которых 162 миллиона – это федеральные средства. Глава регионального минтранса уточнил, что новые дороги, о которых идет речь, появятся в Касимовском, Михайловском, Сараевском и Шиловском районах и будут проложены к предприятиям сельхзпереработки. Также запланирована реконструкция дороги Раменки–Новоселки в Рыбновском районе.