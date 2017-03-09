Семь лет проведет в колонии общего режима наркоторговка из Рязанской области

49-летняя жительница Рязани признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ, – покушение на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере с использованием сети интернет, в составе группы лиц по предварительному сговору.

Сайт УМВД России по области сообщает, что женщина занялась криминальным промыслом с подачи своего несовершеннолетнего сына. Подросток рассказал матери о существующей схеме бесконтактного сбыта наркотиков с помощью сети интернет, и после этого она приняла решение таким способом поправить свое материальное положение - погасить имевшийся кредит.

Осужденная приобрела планшетный компьютер, электронные весы и упаковочные материалы. Затем с помощью сына она зарегистрировалась в сети интернет, вступила переписку с одним из подпольных интернет-магазинов по продаже синтетических наркотиков и договорилась о том, чтобы работать «закладчицей» за определенное денежное вознаграждение. Злоумышленница должна была получать, хранить, расфасовывать наркотики на мелкие партии и закладывать их в тайники, после чего сообщать адреса закладок своим «работодателям».

Сотрудники полиции пресекли преступную деятельность злоумышленницы. Было изъято 320 граммов запрещенных веществ.

Московский районный суд Рязани назначил женщине наказание в виде семи лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Приговор вступил в законную силу.