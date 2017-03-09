Активисты Народного фронта провели мониторинг работы поликлиник в Рязанской области

Активисты Общероссийского народного фронта в Рязанской области провели опрос среди посетителей поликлинических отделений больницы имени Н.А. Семашко, Рязанского областного клинического госпиталя для ветеранов войн, районных клинических больниц в городах Захарово и Шацке, а также детской городской поликлиники № 2 Рязани

Как показал опрос посетителей поликлинических отделений, пациенты в основном довольны качеством оказанных им медицинских услуг в Захаровской ЦРБ, в областном госпитале для ветеранов войн: компетентностью и вежливостью участковых врачей-терапевтов, возможностью записи на прием к врачам-специалистам, временем ожидания приема.

В целом пациенты поликлинического отделения госпиталя для ветеранов войн довольны и условиями ожидания в поликлинике, однако они указали, что оставляет желать лучшего состояние санитарных комнат, а также отсутствие адаптированных лифтов для лиц с ограниченными физическими возможностями.

Пациенты поликлинического отделения в больнице имени Семашко также в целом удовлетворены как качеством медицинского обслуживания, так и условиями пребывания в поликлинике. Однако многие опрошенные указали на долгое время ожидания диагностических исследований с момента получения направления. Пациенты поликлинического отделения Шацкой центральной районной больницы оставили противоречивые отзывы о качестве оказываемых медицинских услуг: если большинство пациентов в целом удовлетворены компетентностью и отношением участковых терапевтов, то компетентность и вежливость врачей-специалистов вызывает у некоторых опрошенных сомнения и нарекания: в частности, несколько человек пожаловались на отсутствие рекомендаций по диагностике, лечению и реабилитации. Пациенты Шацкой ЦРБ указали на недостаточную укомплектованность поликлинического отделения врачами-специалистами, а также долгое время ожидания приема.

Посетители детской поликлиники № 2 города Рязани сетовали на то, что сложно попасть на прием к ряду узких специалистов, на неукомплектованность медицинского учреждения врачами-специалистами и отсутствие условий для лиц с инвалидностью.

«Проблемы, выявленные в результате опроса пациентов поликлинических отделений, являются общими для многих лечебных учреждений Рязани и области. Особую тревогу вызывает, как считают опрошенные нами пациенты, недостаточная укомплектованность лечебных учреждений врачами общей практики и врачами-специалистами, что затрудняет для людей получение квалифицированной бесплатной медицинской помощи», – прокомментировала руководитель региональной рабочей группы ОНФ «Социальная справедливость» Евгения Рябова.