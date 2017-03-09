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09 марта 2017 года
Выпуск № 41 (5328)
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Главная страница / Новости Рязани и области
09.03.2017, 17:07
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Экономика
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Рязанские козьи сыры удостоены наград на международной выставке

В МВЦ «Крокус Экспо» в Москве проводилась Международная выставка «Молочная и мясная индустрия».

В рамках выставки состоялась конференция «Производство и переработка козьего молока. От козы до прилавка», организаторами которой выступили Ассоциация промышленного козоводства России, Всероссийского научно-исследовательского института племенного дела, Всероссийского научно-исследовательского института овцеводства и козоводства при участии РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева.

В завершении конференции была проведена оценка качества продукции козоводства представленных предприятий на конкурс.

Свою продукцию на конкурс для оценки качества представило ЗАО «Московское» (фермер В.Ф. Романцов). По итогам работы экспертов сыры были удостоены дипломов II и III степени, сообщили в региональном министерстве сельского хозяйства и продовольствия.

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