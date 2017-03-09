В Рязанской области продолжится ремонт дорог местного значения

Муниципалитеты в этом году получат 968 миллионов рублей субсидий на приведение в порядок своей дорожной сети. Основная доля этих средств, а именно более 600 миллионов рублей, будут направлены на ремонт дорог в областном центре, остальные распределят по районам области в зависимости от численности населения в них. Об этом министр транспорта и автомобильных дорог региона Андрей Савичев сообщил журналистам во время сегодняшнего брифинга, посвященного состоянию дорожной сети региона и планам по ее ремонту.

В первую очередь, как сказал глава регионального минтранса, деньги пойдут на приведение в порядок улиц в районных центрах и городах. Андрей Савичев напомнил, что в прошлом году дороги местного значения также ремонтировались за счет региональных субсидий, и эта работа показала свою эффективность.

– Около 70 процентов муниципальных дорог не соответствуют нормативному состоянию, поэтому мы будем постепенно их приводить в порядок, – сказал Андрей Савичев.