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Главная страница / Новости Рязани и области
09.03.2017, 17:18
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Общество
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Журналисты Рязанской области приглашаются для участия в конкурсе «Многоликая Россия»

Республиканское агентство по печати и массовым коммуникациям Татарстана информирует о начале приема заявок на участие в Х Всероссийском открытом журналистском конкурсе «Многоликая Россия».

В 2017 году объявлен прием заявок на конкурс, который состоится в десятый раз. Он проводится в рамках госпрограммы «Реализация государственной национальной политики в Республике Татарстан на 2014-2020 годы» в целях популяризации и сохранения лучших традиций и обычаев народов, проживающих на территории Российской Федерации.

В конкурсе могут принять участие редакции средств массовой информации РФ, зарегистрированные в установленном порядке. Прием работ осуществляется до 1 августа 2017 года по адресу: 420066, Республика Татарстан, ул. Декабристов, д.2, 6 этаж, 7 кабинет, отдел СМИ, e-mail: mnogolikaya2017@mail.ru, тел.:8 (843)570-31-12. (Положение Конкурса на сайте www.tatmedia.tatarstan.ru в разделе «Конкурсы»). Торжественная церемония победителей состоится в сентябре 2017 года в г. Казани.

Министерство печати и массовых коммуникаций Рязанской области эффективно взаимодействует с Республиканским агентством по печати и массовым коммуникациям Татарстана, в том числе, оказывает постоянную информационную поддержку конкурсу «Многоликая Россия».

В Рязанской области уделяется большое внимание вопросам формирования единого этнокультурного пространства региона. Эта работа проводится при активном участии СМИ. В 2016 году XIII областной творческий конкурс «Хрустальный журавль» пополнила новая номинация «Мы разные, мы вместе», которая получила заслуженное признание журналистов. В номинации оценивались работы, направленные на формирование уважительного отношения к представителям разных национальностей и конфессий, укрепление гражданского единства населения.

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