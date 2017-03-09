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09.03.2017, 17:39
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Общество
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В Рязанской области стараются изменить отношение к старости и одиноким старикам

Состоялось первое заседание комиссии при правительстве области по вопросам модернизации и системной помощи домам-интернатам для престарелых и инвалидов. Заседание провела заместитель председателя правительства региона Елена Буняшина.

Комиссия создана в феврале 2017 года в соответствии с распоряжением врио губернатора области Николая Любимова в рамках работы над реализацией в области пилотного проекта благотворительного фонда «Старость в радость». Старт проекту под названием «Модернизация системной помощи домам-интернатам для престарелых и инвалидов Рязанской области» был дан в конце 2016 года, между фондом и правительством региона подписано соответствующее соглашение. Проект по сути уникальный, пока в нем участвуют всего три региона России, и далее этот опыт будет транслироваться в другие субъекты.

В состав комиссии вошли представители профильных областных министерств, Рязанской областной Думы, уполномоченный по правам человека в регионе Наталья Епихина, руководители РГМУ им. И.П. Павлова и Рязанского геронтологического центра им. П.А. Мальшина, директор благотворительного фонда «Старость в радость» Елизавета Олескина.

Первые положительные результаты пилотного проекта уже есть. О них и о дальнейших направлениях работы рассказал на заседании министр социальной защиты населения области Денис Боков. Проект реализуется по нескольким направлениям: подготовка кадров, работа с волонтерскими организациями, работа со СМИ, медицинская помощь, организация ухода и оценка организации ухода за престарелыми и инвалидами в домах-интернатах, материальное обеспечение и инфраструктура. Денис Боков обратил внимание, что ключевое слово в названии проекта – «модернизация».

– В Российской Федерации на сегодняшний день работа с маломобильными гражданами в стационарных учреждениях реализуется советскими методами. Мы же берем опыт Израиля, Швеции и перекладываем эту систему на учреждения в нашей стране. Суть – не только в финансировании, а в другом подходе к уходу за малоподвижными проживающими, – пояснил министр.

Иными словами, предстоит «переформатировать» мышление персонала домов-интернатов и в целом мышление всего общества по отношению к старости.

– Мы должны не просто сохранить человека физически, обеспечить ему хороший уход, питание, но и по возможности встроить малоподвижных людей в активную жизнь. Даже в этих учреждениях это возможно, – подчеркнула Елена Буняшина.

В свою очередь Елизавета Олескина отметила: «То, что мы с вами делаем, это очень правильная вещь, которую потом подхватят другие регионы»

По итогам заседания участники подписали план мероприятий по реализации блоков пилотного проекта.

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