Жители Рязани могут помочь бездомным животным

Городская служба по контролю за безнадзорными животными приглашает горожан принять участие в субботнике по уборке территории нового центра длительной передержки.

Как сообщает сайт администрации Рязани, в настоящее время завершены основные работы по благоустройству площадки на которой расположится новый центр длительной передержки: подключены коммуникации, участок очищен от снега и травы, заказаны новые вольеры, закуплено необходимое для содержания животных оборудование и инвентарь, а также корм. Для того чтобы центр начал работать необходима помощь волонтеров в уборке от строительного мусора с территории и помещения для содержания собак.

Субботник пройдет 11 марта в 10.00 по адресу: г. Рязань, Южный промузел, д. 6, стр. 38 (въезд со стороны Рязанского трубного завода, вход со стороны конечной остановки маршрутного такси №90). Также до пункта можно добраться на автобусах №№2, 3, 6, 60 или маршрутках №№58, 90, 96, 99 до остановки «Поворот на завод Центролит», далее – 5 минут пешком в сторону завода Центролит.

По всем вопросам, связанным с участием в субботнике, можно обратиться к директору Городской службы по контролю за безнадзорными животными Марине Селезневой по телефону: 8-953-749-17-79.