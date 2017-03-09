Московская художница представила в Рязани живописную серию на железе и досках

Экспозиция Ирины Затуловской «Весна Патрикевна» включает картины, написанные на непривычной основе – старых деревянных наличниках и дверцах, ржавых листах железа и других поверхностях. Художница переосмысливает узоры, которые «рисует» на вещах время, и добавляет к ним персонажей. Так, доска с облупившейся синей краской превратилась в картину «Качели»: Ирина Владимировна дорисовала линию горизонта, месяц и качающуюся девочку. В целом выставка в областном художественном музее имени И. П. Пожалостина посвящена весне и женственности.

Поздравить гостью из Москвы пришли директор музея Марина Котова, куратор выставки Нина Павлова, художница Елена Гонтаренко, скульптор, заслуженный художник РФ Раиса Лысенина и другие коллеги и поклонники искусства. По словам организаторов, работы для выставки тщательно отбирались, чтобы создать тематическое единство. В свою очередь живописцы отметили красивые сочетания цветов в картинах Затуловской и продуманность композиции.

Ирина Затуловская – художник книги, выпускница Московского полиграфического института, автор нескольких персональных выставок. Произведения художницы входят в собрания Третьяковской галереи, Русского музея, Музея изобразительных искусств им. А.С. Пушкина и других залов, а также частные коллекции. Выставка «Весна Патрикеевна» будет работать до середины апреля.