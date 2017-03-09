Областная общественно-политическая газета
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Главная страница / Новости Рязани и области
09.03.2017, 18:36
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Власть
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Глава Рязанского региона Николай Любимов встретился с генеральным директором Госкорпорации Ростех Сергеем Чемезовым

Комментируя итоги встречи, глава Рязанского региона отметил, что состоялось обсуждение вопросов, касающихся работы предприятий, расположенных на территории региона. «Шесть наших заводов работают под эгидой «Ростехнологий». Мы коротко обсудили деятельность каждого из них. Я попросил поддержки в обеспечении полной загрузки этих предприятий»,– цитирует Николая Любимова сайт правительства области.

По словам главы региона, в ходе встречи отдельно был затронут вопрос о перспективах работы завода «Эластик» в поселке Лесной Шиловского района. «Я обратился с просьбой о помощи предприятию. Думаю, здесь мы тоже найдем взаимопонимание»,– отметил Николай Любимов. Глава региона пригласил руководителя Госкорпорации Ростех посетить область и лично ознакомиться с деятельностью предприятий. «Будем сотрудничать, будем работать вместе, и надеюсь, что это будет полезно для нашей области»,– подчеркнул Николай Любимов.

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