Час рассвета, час заката

В выставочном зале «Артрум» в Рязани проходит сейчас первая отчетная выставка «Предвкушение...» фотоклуба «У истока». В экспозиции – более семидесяти работ девяти авторов. В основном это пейзажи, отражающие красоту рязанского края. Особое внимание обращают на себя снимки заброшенных храмов.

По словам руководителя фотоклуба «У истока» Олега Буцкого, этим проектом авторы хотят посредством фотографии привлечь внимание людей к красоте природы, культурному наследию и хрупкости экологического баланса в окружающей среде.

Сам Олег Буцкий занялся фотографией еще в школе. Потом это увлечение отошло на второй план. И вот несколько лет назад он вновь занялся фотосъемкой. «С марта 2013 года я начал активно организовывать выезды, фототуры выходного дня, – рассказывает он. – Каждый желающий может с нами ездить снимать или просто любоваться природой. Маршруты всегда выбираются и планируются заранее».

Фотоклубу «У истока» в марте исполняется год. Светлана Бирюкова узнала о нем через Интернет. «Я как раз только купила камеру, – делится она. – Очень хотелось научиться фотографировать, поэтому от предложения поехать снимать рассвет отказываться не стала». На выставке «Предвкушение...» есть в том числе и работы Светланы.

Татьяна Осипова – еще один автор, чьи снимки украшают экспозицию. «Мне запомнилась поездка в Букрино Рязанского района, с нее-то все и началось, – вспоминает женщина. – Там был очень красивый красный закат». Татьяна увлекается фотографией с четырнадцати лет, больше всего любит снимать пейзажи осенью или в конце апреля – начале мая.

За время существования фотоклуба «У истока» фотографы побывали в разных уголках Рязанской области, в других близлежащих регионах. Чаще всего снимали на рассвете или закате. А еще общались с местными жителями и открывали новые для себя исторические факты, касающиеся того или иного населенного пункта. Кстати, под каждой фотографией, представленной на выставке, есть краткая историческая справка либо наблюдения и мысли автора.

Выставка «Предвкушение...» продлится до 5 апреля. Она организована при поддержке Рязанского регионального отделения русского географического общества.