Весна с сюрпризами

Мой знакомый лесник из деревни Лопухи говорил: «Весну сначала чуешь, потом слышишь, а затем уже видишь». И действительно, именно такая последовательность в цепочке перемен природы наблюдается на стыке зимы и весны.

Запахло весной

Первые признаки весны редко совпадают с началом весны календарной. В этом году, например, они появились уже во второй половине февраля. Это льющиеся с небес яркие лучи солнечного света, пестрота звонко-синих теней на сверкающей белизне снега и, конечно же, аромат воздуха. В такую пору он особенный, волнующий, потому как густо замешан на золотом сиянии слепящего солнца. Даже в лесу, где глубокие снега по-прежнему страшат холодом, этот аромат улавливается, потому как деревья, нагреваясь, источают свой ни с чем несравнимый аромат. «Запахло весной!» – говорим мы, почувствовав перемену в воздухе.

Вслед за осязаемыми признаками весна начинает подавать голос. Чаще это наблюдается в середине марта, когда природа от нарастающего тепла день ото дня сыреет всё больше. Однако нынешняя весна начала голосить уже в первых числах марта. С пахнувшим в природу большим теплом под снегом накопилась талая вода, которая заявила о себе звонким журчанием струистых ручейков. Эту мелодию весны можно услышать даже под толщей сугробов. Вырываясь наружу и сближаясь с другими себе подобными, ручьи превращаются в шумные бурные потоки. Пробивая на оттаявшей земле русла, они устремляются в низины и затопляют их мягкой вешней водой.

В деревнях вода-снеговица привлекает внимание кур и гусей. Хохлатки, обступая зеркальца талой воды, утоляют жажду, при этом они забавно поднимают головы кверху. Помню, в детстве моя набожная мать говорила, дескать, это они благодарят Всевышнего за исцеление от недугов, возникающих у них в связи с перестройкой организма на теплое время года. Она была уверена, что талая вода, подобно святой, обладает лечебными свойствами, поэтому домашняя скотина охотно ее пьет. В нашем селе даже бытовала такая поговорка: «Буренка талой водицы напьется – и все обойдется».

Гуси, в отличие от сдержанных кур, «причастившись» водой-снеговицей, даже позволяют себе поплескаться. Хлобыща крыльями по лужам, купальщики поднимают фонтаны радужных брызг, в которых подобно душу отмывают заскорузлое за время зимы оперение. В это волнующее время весны в деревнях не смолкают сольные напевы приосанившихся петухов. Подставляя солнцу переливчатую грудь, они оглашают окрестности задорным «ку-ка-ре-ку!» К концертам петухов присоединяются и другие солисты. Возле лужиц талой воды воркуют голуби, на деревьях кричат до одури вороны, в рощах над гнездовой колонией водят шумные хороводы грачи. А на кустах сирени – оркестр воробьёв. Искупавшись в лужице, эти пташки, разделявшие с нами все тяготы зимы, теперь стараются перекричать друг друга: «живы-живы-живы...» Понять их можно: небеса звенят синевой, голосят ручьи, греет солнышко, настроение приподнятое, вот и хочется дать волю голосу.

После шумного ажиотажа весна становится уже зримой. Но это произойдет позже, когда в небе появятся стаи возвращающихся из вояжей птиц, наберет силу половодье, выползут змеи, вылетят бабочки, а на пригреве проталин появятся цветы-подснежники.

Правда, раннее тепло бывает обманчивым. К примеру, 21 марта 1990 года было 22 (!) градуса тепла, снег тогда растаял полностью, по-летнему грело солнце, летали мухи, бабочки, и казалось, тепло утвердилось окончательно. Ан нет! Апрель выдался холодным, и снег нападал вновь.

Перемены, скрытые от глаз

Есть у нынешней весны и другие перемены, но их нельзя почувствовать, услышать и уж тем более увидеть. Человек о них даже не догадывается.

В прошлые выходные мне позвонил учёный-биолог Окского заповедника Владимир Сергеевич Кудряшов: «Есть интересные новости. Приезжай». Этот человек много лет изучает аномалии климата и влияние его на сезонные процессы в природе. Так, в течение многих лет измеряя температуру грунта на глубине двух метров, он свои показатели выстроил в графике. Результат оказался шокирующим. Поездку я решил не откладывать.

И вот мы с приятелем, также пожелавшим узнать новость из первых уст, переступаем порог нужного нам дома. После дружеских объятий, учёный сразу же ведет гостей к письменному столу, где на горке бумаг лежит упомянутый график.

– Вот, поглядите, – водит он пальцем по устремленной вверх кривой линии. – Это температура почвы февраля на глубине двух метров за последние годы. Как видите, нагрев земли стремительно увеличивается. Судите сами: раньше температура грунта не превышала и четырех градусов, а теперь она поднялась до тринадцати с половиной. Нынешний февраль преподнес очередной сюрприз: по сравнению с прошлым годом температура грунта скакнула аж на четыре с половиной градуса. И это на глубине двух метров! Что за этим кроется, остается только гадать, – заключил учёный.

Становится понятным, почему в последние годы почва, находясь под толщей снега, не промерзает, а остается мягкой и влажной. Владимир Сергеевич рассказал, как они с женой в январе (январе!) расчистили от снега небольшой пятачок земли в палисаднике и ради эксперимента посадили чеснок, грядки опять закидали снегом. Недавно хозяин из любопытства одну откопал и поразился тому, что дольки чеснока не только хорошо сохранились, но и дали корешки, вот-вот пустятся в рост.

По мнению учёного, снег в этом году растает уже в марте, но из-за того, что земля не промерзла, вода будет быстро впитываться в землю и до рек в полном объёме не дойдет, а значит, половодье может быть скупым.

– Февраль во многом походил на март, – продолжал сетовать на меняющийся климат Владимир Сергеевич. – Холодных дней было всего двенадцать, семь из них выпали на первую декаду. Поступающий с севера холод компенсировался теплом земли. В результате – частые всплески давления и подолгу гостившее плотное одеяло облаков. И еще феномен. В тихие погожие дни зимы поднимающийся столбом дым из печных труб, достигая определённой высоты, вдруг начинал равномерно расстилаться, будто натыкался на какое-то препятствие. Явление пока непонятное, я наблюдал такое впервые, – признался учёный.

Неизвестная консервация

Из окошка дома ученого видно, как в палисаднике возле кормушки суетится стайка птиц. Это обыкновенные синицы, гаички, поползни, воробьи.

– А кого еще привлекает кормушка? – поинтересовался я у Владимира Сергеевича.

– Птиц бывает много. Прилетают еще дятлы, сойки, снегири. Но меня больше интересуют водяные полевки или, сказать по-другому, водяные крысы. Нет, кормушки тут ни при чем. Зверьки эти с наступлением осени перебираются из близлежащих озер зимовать в садах и огородах, проделывая для этого под землей норки. Делая запасы из моркови, свеклы и репы, они на таких харчах недурно поживают всю зиму.

Александра Петровна – жена учёного – рассказала, как во время уборки моркови на ее глазах один корнеплод вместе с ботвой стал быстро погружаться в землю. «Что за оказия?!» – недоумевала хозяйка. Схватила «утопающую» морковь за макушку, но вытянула с трудом – в норке под землей упиралась крыса, пытавшая присвоить ее себе.

– В апреле, когда мы вскапываем грядки под посадку овощей, случается, натыкаемся на запасы крыс, – продолжал изумлять нас Кудряшов. – Удивительное дело: разделанные грызунами корнеплоды на небольшие кусочки, после долгого хранения под землёй не только не портятся, но и не теряют цвет. Похоже, что тут все дело кроется в каких-то ферментах, присутствующих в слюнных выделениях зверьков, что и позволяет долгое время храниться «консервам» в идеальном состоянии. Науке об этом пока неизвестно.

Вот такие сюрпризы посылает нам весенняя природа. Одни радуют, другие удивляют, а третьи тревожат и, по мнению учёного-биолога Владимира Сергеевича Кудряшова, ничего хорошего не сулят.