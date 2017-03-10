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Выпуск № 43 (5330)
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10.03.2017
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Выпуск № 43 (5330) |
Двадцать четвёртая полоса
Путевой лист
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Дороги или направления

Как решить проблему ремонта проезжей части улиц в областном центре
Автор фото: Вячеслав Астафьев | Дороги или направления
Фото автора.

С наступлением теплых весенних дней в Рязани вместе со снегом начал исчезать с проезжей части улиц и дорог асфальт в тех местах, где в прошлом году был сделан ямочный ремонт.

По информации управления благоустройства города, в Рязани продолжаются работы по инвентаризации автомобильных дорог.

Выявленные на улицах нарушения асфальтового покрытия засыпаются щебнем, в ряде случаев – ограждаются специальными знаками.

В частности, 28 февраля в целях повышения безопасности дорожного движения произведена засыпка щебнем ям и выбоин, образовавшихся после таяния снега, на улице Зубковой и участке автомобильной дороги, ведущей на пос. Карцево. Общая площадь участков составила 57 кв. м.

Если вам известны другие, более эффективные способы ремонта дорог в Рязани, пишите на нашу электронную почту: ­AS-avto62@YANDEX.ru

Статья опубликована в номере 43 (5330) от 10 марта 2017 года
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