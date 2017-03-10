Журналисты приглашаются к участию в творческом конкурсе

При поддержке Союза журналистов России проходит Всероссийский медиаконкурс «Полоса безопасности» по актуальной теме – ситуация на дорогах страны. Конкурс является социальной акцией и проводится в поддержку государственной программы «Повышение безопасности дорожного движения». Главный приз конкурса – 100 000 рублей.

На конкурс принимаются статьи, фотографии, видеосюжеты, радиопрограммы, интернет-проекты, опубликованные/вышедшие в эфир в период с 01.01.2016 года по настоящее время. Материалы на конкурс принимаются в электронном виде по адресу: info@yojo.ru. Окончание приема конкурсных материалов – 31 марта 2017 года в 24.00 по мск.

Приглашаем журналистов вашего региона принять участие во Всероссийском медиаконкурсе «Полоса безопасности». Просим вас поддержать конкурс и оказать содействие в распространении информации среди журналистов и СМИ вашего региона. Информация о конкурсе опубликована на сайте СЖР http://ruj.ru/announcements/announcement/vserossiyskiy-mediakonkurs-polosa-bezopasnosti-/

Сайт конкурса www.полосабезопасности.рф