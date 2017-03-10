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10 марта 2017 года
Выпуск № 43 (5330)
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10.03.2017
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Выпуск № 43 (5330) |
Двадцать четвёртая полоса
Путевой лист
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«Скорую» – пропускать

Почему не все рязанские водители следуют этому правилу

В феврале в областном центре сотрудники Госавтоинспекции провели рейд и выявили случаи, когда водители не предоставляли автомобилям скорой медицинской помощи с проблесковыми маячками приоритетное право проезда. Для этого от места начала движения спецтранспорта на вызов к больному за «скорой» следовал экипаж ДПС, а в карете скорой помощи находился сотрудник с видеокамерой.

В ходе движения проводилась видеосъемка и в случае фиксации правонарушения со стороны участников дорожного движения данные автомобиля передавались экипажу ДПС для последующего привлечения водителя к административной ответственности. На практике выяснилось, что не все автолюбители реагируют на приближение специальной машины с включенным проблесковым маячком и специальным звуковым сигналом в соответствии с правилами дорожного движения, есть и такие, которые не уступают дорогу спецтранспорту.

В результате было возбуждено 6 дел об административных правонарушениях, ответственность за которые предусмотрена ч.2 ст.12.17 КоАП РФ, санкции данной статьи предусматривают административный штраф в размере 500 рублей или лишение права управления транспортными средством на срок от 1 до 3 месяцев.

Статья опубликована в номере 43 (5330) от 10 марта 2017 года
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