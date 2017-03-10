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Выпуск № 43 (5330)
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10.03.2017
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Выпуск № 43 (5330) |
Двадцать четвёртая полоса
Путевой лист
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Покупка авто – дело ответственное

Как не дать себя обмануть при совершении сделки

Как правило, весной многие приобретают автомобили на рынке или в салонах либо меняют авто с пробегом на новые. При совершении сделок люди не всегда изучают пункты договора купли-продажи, невнимательно осматривают покупку, доверяя при этом менеджерам автосалонов. В итоге могут попасть в неприятные ситуации.

Как говорят специалисты, существенный процент автомобилей в автосалонах имеет кузовные дефекты – битые и поцарапанные покрытия. Настоящая находка для столичных автосалонов – люди из провинции. Они, как правило, спешат скорее получить долгожданный автомобиль, зажав свои «кровные» в потном кулаке. Рабочий одного из рязанских предприятий Кирилл Петричевский копил на иномарку несколько лет. Увидел рекламу: «Машина за 390 тысяч» – нужно только внести третью часть ее стоимости, а на остальное дадут кредит. Взял в долг и отправился в столицу.

Не вникая в подробности документов, покупатель поставил подпись под кредитным договором, внес в кассу 130 тысяч рублей и вдруг услышал, что машины, которую он выбрал, в данный момент нет в наличии. Взамен предложили другую – за те же деньги, но на самом деле более дешевую. При этом сотрудники автосалона пояснили, что у клиента два варианта развития событий: либо он забирает предложенную машину, подписывая договор о купле-продаже, либо уходит ни с чем, оставляя заплаченные деньги автосалону.

Советы автовладельца с 35-летним стажем, рязанца Сергея Киченина, поменявшего в своей шоферской жизни не одну машину: «Прежде всего, следует внимательно изучать договор, прежде чем его подписать, и в частности, обращать внимание на то, что написано мелким шрифтом. Некоторые автосалоны таким образом маскируют неприятную для клиента информацию о невозможности вернуть аванс в случае отказа от покупки.

Не доверяйте автосалонам, в которых вам не дают на руки ПТС или трудно установить его подлинность, которая вызывает сомнение. Никогда не выплачивайте денег до заключения договора купли-продажи. Помните, что получать аванс обратно будет весьма затруднительно.

Следующее правило гласит, что машину перед покупкой следует тщательно осмотреть при хорошем освещении и в светлое время суток. И неважно, покупаете ли вы новый или подержанный автомобиль. После того как деньги уплачены и вы выехали из автосалона, доказать что-либо будет весьма затруднительно.

На кузове все детали должны быть одного цвета и оттенка. Рекомендуется для осмотра пригласить специалиста. В каждой машине имеется много изделий из резины, по которым можно судить, не стоял ли автомобиль под палящим солнцем и не скрывает ли свой возраст».

Статья опубликована в номере 43 (5330) от 10 марта 2017 года
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