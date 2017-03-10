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10 марта 2017 года
Выпуск № 43 (5330)
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10.03.2017
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Выпуск № 43 (5330) |
Двадцать четвёртая полоса
Путевой лист
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Посадят за парты

Водителей рязанских маршруток ждет сдача теоретического экзамена в ГИБДД и профпереподготовка.

Это часть мер, которые будут приняты для укрепления транспортной дисциплины водителей. Тему обсуждали в Рязанском управлении транспорта на совещании с коммерческими перевозчиками пассажиров. Участники совещания говорили о допущенных в январе водителями нарушениях правил дорожного движения.

На совещании руководителям автотранспортных предприятий было рекомендовано провести анализ допущенных водителями нарушений правил дорожного движения и принять меры по недопущению их совершения в дальнейшем.

В частности, в качестве мер профилактики рекомендовано направлять водителей для сдачи теоретического экзамена в ГИБДД, проводить внеочередные инструктажи с водительским составом по проверке знаний ПДД, а также направлять на профессиональную переподготовку по 20-часовой программе подготовки водителей.

В случае систематических нарушений ПДД руководителям предприятий рекомендовано привлекать виновных должностных лиц и водителей к дисциплинарной ответственности вплоть до увольнения.

Статья опубликована в номере 43 (5330) от 10 марта 2017 года
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