Возрожденная из пепла

80 лет Рязанской области

Криуша была обычным селом – таких множество в мещерских лесах. Но горячим летом 2010 года Криуша практически полностью сгорела. И после того у села началась новая жизнь.

Особенно красиво Криуша выглядит на снимках из космоса. Но тут нужны пояснения для не местных. К примеру, швейцарское шале в виде огромной снежинки с пятью крыльями – это местный детский сад. Рядом школа, клуб и больница, которые не уступают детсаду по уровню современности. Тут же многоквартирный дом для приезжих специалистов, а также новая пожарная часть и просторный супермаркет. Все в лучших традициях современной застройки. Дома сельчан – из серии типовых коттеджей. Где-то еще можно заметить старые избы – что не сгорели в лето великих пожаров – 2010. Но они не меняют общей картины.

И земля, и дома здесь стоят дорого, и это понятно: развита инфраструктура, коммуникации. На улицах села не встретишь ни одной перегоревшей лампочки, система водоснабжения работает исправно. Транспортная доступность до областного центра такова, что Криушу считают пригородом Советского района Рязани. Прибавьте к этому экологическую чистоту места, сосновый бор и Великое озеро всего в трех километрах. Все это действительно очень похоже на Швейцарию, разве что без гор. Все это великолепие появилось благодаря федеральной программе восстановления сел, пострадавших от лесных пожаров, которая предполагала не только строительство новых домов на месте сгоревших, но и дополнительные постройки социального значения. Именно так и появилась новая Криуша со своими нынешними возможностями. Вопрос: как их реализовать? Для этого сделано уже многое.

Экономический стержень

Главой местной администрации Илья Обидин избран пару лет назад. Одной из главных своих задач считает поддержание в исправном состоянии всего того, что имеется в сельском поселении. Статей расхода много, выполнять намеченное надо. А делать это непросто. Ведь бюджет Криушинского поселения, куда входят еще деревни Малиновка и Рябиновка, наполняется, в основном, за счет земельного налога, который предполагает не такие уж большие поступления. Это определяет дотационность поселения. Но это только пока. На сегодня промышленность Криуши представлена небольшим деревообрабатывающим предприятием, но потенциал поселения гораздо выше. Здесь, к примеру, можно организовать небольшие мебельные цеха (сделали же такие цеха в заброшенном коровнике в Дубровичах Рязанского района). Можно организовать сборочные производства, крестьянско-фермерские хозяйства, «заточенные» на выращивании, скажем, индейки или крольчатины. Рождение таких хозяйств – вопрос инициативности местного населения. Другое дело – привлечение крупных инвесторов. Здесь уже не обойтись без серьезной работы представителей власти на разных уровнях. Окрестности Криуши предполагают создание здесь туристических комплексов, пешеходных и веломаршрутов, а также в перспективе – центров экологического и сельского туризма. Есть в Криуше и земля под усадебное строительство. Для развития созданы все условия, и сегодня дело – за инициативными людьми. А еще – за теми, кто может инициативу пробудить и поддержать.

Человеческий капитал

Наверное, никто так хорошо не знает криушинцев, как Заслуженный учитель России Тамара Серебрякова, которая прожила здесь и проработала директором местной школы почти всю свою жизнь. На ее глазах вырастали поколение за поколением, многие уезжали учиться и работать в город, и даже в столицу, но есть одна особенность у Криуши, которая позволяет увидеть ее особый феномен.

– Когда у нас бывают вечера выпускников, то на них приходят сотни людей, – рассказывает Тамара Андреевна. – Бывшие ученики, которые покинули школу и сорок, и пару лет назад, – все съезжаются к нам. Это праздник, общение, если хотите, наш общекриушинский культурный фестиваль. Дружеские связи между людьми, которые когда-либо жили здесь, сохраняются на всю жизнь. Это замечательно.

С шестидесятых годов стержнем воспитания подрастающего поколения в Криуше была и до сих пор остается научная экология. Проблемы загрязнения окружающей среды в те времена еще широко не обсуждались на мировом уровне, но здесь, в сердце Мещеры, уже организовали школьное лесничество. Небольшой участок леса стал учебным полигоном, на котором ребята изучали и сегодня продолжают постигать особенности экосистемы средней полосы на серьезном, почти профессиональном уровне. Экологический профиль школьной подготовки предопределял поступление выпускников в сельскохозяйственные и лесные вузы, а также особое, просвещенное отношение к своей среде обитания. Даже в нынешние времена безалаберного отношения к природе, когда мусор – обычное явление и в городах, и в деревнях, Криуша выглядит чистой и ухоженной. Да и в лесу, если и появляются пластиковые бутылки, упаковка – то это «следы» приезжих. В прежние времена криушинцы, как и жители всех других лесных сел и деревень левобережья Оки, регулярно ходили в бор на генеральную уборку: собирали хворост, сбивали сухие ветки со стволов и просто инспектировали состояние леса. Как рассказывал мне один местный старожил: «Полвека назад по местным лесам можно было в тапочках ходить! И стар и млад прибирались в нем, как в собственной горнице. Все в порядок приводили начисто». Кто знает, как о своем лесе будет заботиться подрастающее поколение? Есть надежда, что они сохранили традицию благодаря возрождающейся моде жить в экологически чистых местах. Ведь сегодня многие уже не стремятся стать обитателями бетонной капсулы в многоквартирной башне в центре загазованного мегаполиса. Но одного этого стремления мало. И в Криуше это хорошо понимают все.

Бокс как возможность повидать мир

Школа чемпионов на небольшом бетонном балконе в спортзале школы. Да, как оказалось, такое возможно, если за дело берется талант, тренер особо высокой квалификации (может, не по бумагам, но по факту уж точно).

Анатолий Сорокин, офицер запаса, приехал на рязанскую землю из Волгограда. У себя на родине он с детства занимался боксом, а после длительной службы в армии приехал сюда, в лесной край, да так и осел в Клепиковском районе. Анатолий Сорокин держит себя в отличной спортивной форме, регулярно занимался спаррингами, рос как тренер и имеет опыт работы председателя судейской коллегии федерации бокса области. Уже более пяти лет он преподает боксерскую науку для криушинских школьников. Но здесь занимаются и ребята из Спас-Клепиков, из Болони. Местная детвора его обожает, ведь для многих секция бокса стала путевкой в большой мир. Регулярно случаются поездки на крупные всероссийские и международные соревнования в столицу, другие регионы. Ребята из лесного села блистают там своим мастерством, завоевывают первые места, а заодно набираются впечатлений. Чего стоит ряд серьезных поединков на турнире в Абхазии, где воспитанникам Сорокина противостояли лучшие юные боксеры горных регионов страны, а там к вопросам «боевых» видов спорта относятся более чем серьезно. Серия побед над таким противником – это был и престиж, и прорыв для криушинцев. А с 2012 года в Криуше регулярно проходит свой собственный всероссийский турнир по боксу среди несовершеннолетних спортсменов. Он собирает несколько сотен атлетов в юношеском разряде. Несмотря на все трудности, соревнования удается проводить на высоком уровне с соблюдением всех традиций бокса. Очень помогает то, что секция включена в состав спортивного общества «Динамо». Сейчас несколько наиболее талантливых воспитанников Анатолия Сорокина подошли вплотную к тому, чтобы войти в число шестнадцати сильнейших молодых боксеров страны с тем, чтобы попасть в юношескую сборную. Как же удалось добиться таких исключительных результатов всего за несколько лет, да еще с не слишком жесткой системой отбора в секцию?

– Особого секрета нет, – отвечает Анатолий, – я просто стараюсь реализовать на практике все то, что лично мне дали мои талантливые наставники, тренеры, с которыми посчастливилось встречаться. Очень большое значение для самих ребят имеет стимул достигать успеха. Ведь это, кроме соревнований, сборов, еще и возможность повидать Москву, или абхазское озеро Рица. Местное население, власть, а также бизнес-сообщество очень сильно и слаженно помогают нам, финансируют поездки, да и наш собственный турнир существует за счет того, что делаем его всем миром. Очень помогает нам руководство Клепиковского РОВД.

В Спас-Клепиках недавно принято решение строить зал бокса. Вполне возможно, что это станет точкой начала развития спорта на территории всего района уже «по-взрослому».

Чем можно объяснить особый менталитет жителей Криуши?

Ответ на этот вопрос следует искать в истории села. Здесь никогда не было крепостного права. Первое поселение на берегу ныне исчезнувшей речки Кривуши возникло в конце пятидесятых годов XIX века. Превращать местное население в узаконенных рабов для помещиков уже не имело никакого смысла, а спустя всего несколько лет крепостное право официально отменили, началась новая эпоха. Люд, который селился в Криуше, отличался деловитостью и целеустремленностью. Здесь не знали, что такое земляной пол, строили избы просторные с высоким дощатым полом, а печи топили только «по-белому», что в те времена считалось признаком особо «продвинутых» крестьян. Основой экономики села были постоялые дворы и лесоразработки. Заведующая местной библиотекой Нина Виноградова может многое рассказать об истории свободного села, которое больше полутора веков стоит на Рязанско-Московско-Владимирском тракте.

– Известным родом, который дала стране Криуша, был род Калабуховых, – рассказывает Нина Виноградова. – Глава рода – предприниматель, лесозаготовитель Михаил Александрович Калабухов. Меценат, попечитель школ, глава на селе. Один из семи его сыновей, Андрей Михайлович, стал достаточно известным в те времена писателем. К сожалению, суровые реалии позапрошлого века не дали ему раскрыться в полную силу. Костный туберкулез сопровождал талантливого литератора всю жизнь, и он прожил немногим более сорока лет. Но свой след в национальной словесности писатель из Криуши все же оставил, и сейчас в библиотеке есть сборник его рассказов.

О культурных запросах сельчан говорит то, что на 900 жителей села приходится 700 активных читателей библиотеки. Очень популярна классика. Пока мы беседуем, в читальный зал заходит совсем маленькая девочка и серьезным голосом осведомляется, есть ли на выдаче собрание сочинений Некрасова. Виктория Холкина учится в 4-м классе, но уже интересуется творчеством таких русских писателей, как Гончаров, Достоевский, Островский…

Детей в Криуше сегодня много. И это понятно: для них в селе, буквально возрожденном из пепла благодаря федеральной поддержке, созданы все условия. В итоге ультрасовременный детский сад уже переполнен, да и школу малокомплектной не назовешь: здесь учится столько детей, на сколько она и была рассчитана. У руководства Криушинской школы есть мечта – открыть полноценный музей истории села. Для этого есть и помещения, и экспонаты, но требуется спонсорская помощь для оформления витрин. И очень хочется верить, что такой музей в селе появится и расскажет о Криуше былой и новой, о ее жителях.