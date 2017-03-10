Ты же выжил, солдат…

Областная общественно-политическая газета
11:47 МСК
Пятница
10 марта 2017 года
Выпуск № 43 (5330)
Яндекс.ПогодаПикс
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Реклама
Подписка на PDF-версию | Войти
В Рязанской области прошли спортивные праздники, приуроченные к Году гражданской обороны В Рязанском районе столкнулись две легковушки и грузовикЮных рязанцев ждет «Книжное приключение»Двое погибли, трое в больнице: последствия ДТП в Рязанской области Жители Рязани могут помочь бездомным животным Рязанские козьи сыры удостоены наград на международной выставке Журналисты Рязанской области приглашаются для участия в конкурсе «Многоликая Россия»В Рязанской области стараются изменить отношение к старости и одиноким старикам Активисты Народного фронта провели мониторинг работы поликлиник в Рязанской области Рязанские лимонад, минеральная и питьевая вода удостоены золотой медали в конкурсе «Лучший продукт-2017»В Рязанской области реконструировали героический лыжный бой Доля заявлений в электронном виде о назначении и выплате пенсии в Рязанской области превысила 83 процента В Рязанской области продолжится ремонт дорог местного значения Рязанцев просят помочь разыскать родственников павших бойцов, останки которых найдены в 2016 году под Смоленском В Рязани 105 недостроенных многоквартирных домовВ одном из районов Рязанской области сгорели деревянный дом и баняЗа сутки на дорогах Рязанской области произошло 24 ДТП Спортсменка из Рязанской области завоевала три золотые награды на II зимней Спартакиаде инвалидов В Ночной хоккейной лиге Рязанской области 11-е место занял «Витязь»19 нарушений выявили в Рязанской области в ходе рейдов ГИБДД по профилактике детского травматизма Рязанские пенсионеры могут совершить виртуальное путешествие Глава Рязанского региона Николай Любимов встретился с генеральным директором Госкорпорации Ростех Сергеем Чемезовым Семь лет проведет в колонии общего режима наркоторговка из Рязанской области Московская художница представила в Рязани живописную серию на железе и досках В одном из поселков Рязани отключили холодную воду
Главная страница / Новости Рязани и области
10.03.2017
Просмотров: 74
Выпуск № 43 (5330) |
Двадцать первая полоса
Имя в истории
Версия для печати

Ты же выжил, солдат…

Герой Советского Союза Никита Семенович Синицын после двух тяжелых ранений стал железнодорожником
Ты же выжил, солдат…

Он родился 3 марта 1907 года в деревне Велемья Скопинского района, работал до войны на шахте Подмосковного угольного бассейна навалоотбойщиком. А когда началась война, ушел на фронт.

Сначала с боями отступал к Москве, участвовал в обороне столицы, контрнаступлении под Москвой, оборонительных боях в районе Гжатска (ныне Гагарин) и Юхнова. В декабре 1942 года под городом Юхновом Калужской области был тяжело ранен в голову, длительное время проходил лечение в госпитале.

В июне 1944-го Никита Синицын вновь вернулся в действующую армию – на 1-й Белорусский. Участвовал в освобождении Западной Украины и Польши, дошел до крепости Прага – так называется предместье Варшавы, в котором и поныне сохраняются обугленные разрушенные остовы домов. Мне доводилось их видеть.

В начале победного 1945 года Никита Синицын участвовал в Варшавско-Познанской наступательной операции. Северо-западнее Варшавы их стрелковая дивизия с ходу форсировала Вислу и приняла участие в освобождении города. В этом бою Синицын заменил выбывшего из строя командира взвода, вышел к Висле и под сильным артиллерийским и минометным огнем по разбитому разрывами снарядов льду переправился через нее с небольшой группой бойцов. Группа захватила вражескую траншею на берегу реки и помогла форсированию реки батальоном.

За эти действия Указом Президиума Верховного Совета СССР от 27 февраля 1945 года старшему сержанту Синицыну Никите Семеновичу присвоено звание Героя Советского Союза. А 19 февраля он был вновь тяжело ранен. Вражеская пуля попала в голову, в область предыдущего осколочного ранения. Это снаряд два раза в одно место не попадает, а с пулей на фронте и такое случается. За жизнь Синицына врачи вновь долго и упорно боролись, и он выжил.

А потом вернулся с фронта в Рязань и не стал искать легкой работы для инвалида. Слишком много было тогда вокруг искалеченных войной фронтовиков. Никита Семенович работал директором Рязанского завода силикатного кирпича. Но и это еще не все о нашем герое. Он умел удивлять. В возрасте около сорока лет Никита Синицын окончил техническое училище и работал на железной дороге – помощником машиниста, машинистом электропоезда. Работа тоже не из легких. И после выхода на пенсию ветеран продолжал трудиться – иначе не мог. Он еще успел получить юбилейный орден Отечественной войны 1-й степени в 1985 году. Ветерана на стало 20 декабря 1985 года, ему было 78 лет. А в марте Никите Семеновичу Синицыну исполняется 110 лет. И это лишь один герой из великого и несгибаемого поколения победителей.

Статья опубликована в номере 43 (5330) от 10 марта 2017 года
Ищу маму
Судьба Белого дома
Как в Исадах не удалось спасти усадебный комплекс Ляпуновых
Ирина Сизова
Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на I полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте в этом номере:
Событие
Для безопасности и качества
На дорогах области ожидаются масштабные ремонтные работы
Людмила Иванова
Событие
Договоренность. Поддержка. Перспективы
Состоялась встреча врио губернатора Рязанской области Николая Любимова и генерального директора Госкорпорации Ростех Сергея Чемезова
По материалам официального сайта Правительства области
Событие
На прогулку – в любую погоду
Рязанцы собрали средства на инвалидную коляску для Вани Воробьева
Анна Добролежа
Событие
Инновации для дома-интерната
В регионе стараются изменить отношение к старости и одиноким старикам
Татьяна Железнова
Событие
Победит сильнейший
В Рязани проходит второй этап Фестиваля спорта «Физическая культура и спорт – вторая профессия врача»
Елена Серебрякова
Событие
По-весеннему щедро
Активисты предлагают делиться ненужным на бесплатных ярмарках
Событие
Неделя глазами экспертов
Тема дня
Стартовый комплекс
В Рязанской области в сентябре будут избирать губернатора
Ирина Сизова
Читатель - газета
Платежи без риска
Читатель - газета
Снова в строю!
Дмитрий Алексеевич Черничкин говорит спасибо врачам, поставившим его на ноги.
Людмила Иванова
Читатель - газета
Две пенсии
Собеседник
Алексей Чадов: «Влюбляются все одинаково»
23 марта на российские экраны выйдет картина Владимира Бортко «О любви»
Стиль жизни
Дом с мюклями
Хорошо, когда в семье есть своя добрая сказка
Димитрий Соколов
Человек дела
Наследник капиталиста
На каких принципах прогресс держится
Юрий Евстифеев
Общество
Ягоды и почки, семена и корни
Изучение родного края дает полезные знания и радость душе
Татьяна Банникова
Спорт
На ринге говорят шепотом
Почему отделение бокса в михайловской ДЮСШ «Метеор» очень популярно у местных мальчишек
Спорт
Против «Самары» выглядели «Зубрятами»
БК «Рязань» провел домашний матч открытых Всероссийских соревнований среди мужских команд Суперлиги (первый дивизион) с БК «Самара»
Спорт
Не числом
Рязанский «Элекс» доказал болельщикам, что может выигрывать в любой ситуации
Спорт
На штурм – с лестницей
Навыки, полученные во время проведения состязаний по пожарно-прикладному виду спорта, могут спасти чью-то жизнь
Вероника Шелякина
Общество
Дети, создающие чудо
Международный конкурс «Солнечный зайчик» завершился танцами в концертном зале
Татьяна Клемешева
Общество
Все в ней о мире говорит
Подарок для женщин Рязани – концерт участников шоу «Голос»
Татьяна Клемешева
Наши новости
Дорогие наши
К 8 Марта фотографы подготовили праздничную выставку
Анна Добролежа
Наши новости
По-прежнему в строю
Ветеранская организация в Старожилове три десятилетия защищает интересы пожилых людей
Валентина Севостьянова
Ищу маму
Ищу маму
Путевой лист
Дороги или направления
Как решить проблему ремонта проезжей части улиц в областном центре
Вячеслав Астафьев
Конкурс
Полоса безопасности
Журналисты приглашаются к участию в творческом конкурсе
Путевой лист
«Скорую» – пропускать
Почему не все рязанские водители следуют этому правилу
Вячеслав Астафьев
Путевой лист
Покупка авто – дело ответственное
Как не дать себя обмануть при совершении сделки
Вячеслав Астафьев
Путевой лист
Посадят за парты
Водителей рязанских маршруток ждет сдача теоретического экзамена в ГИБДД и профпереподготовка.
Вячеслав Астафьев
Встречи с природой
Весна с сюрпризами
Иван Назаров
Фотовзгляд
Фотовзгляд
Вернисаж
Час рассвета, час заката
Это время считается самым оптимальным для съемки пейзажей
Ольга Драган
Документы
Редакция
Подписка
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Кинозал
Контакты
Рекламные материалы