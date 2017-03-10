Ты же выжил, солдат…

Герой Советского Союза Никита Семенович Синицын после двух тяжелых ранений стал железнодорожником

Он родился 3 марта 1907 года в деревне Велемья Скопинского района, работал до войны на шахте Подмосковного угольного бассейна навалоотбойщиком. А когда началась война, ушел на фронт.

Сначала с боями отступал к Москве, участвовал в обороне столицы, контрнаступлении под Москвой, оборонительных боях в районе Гжатска (ныне Гагарин) и Юхнова. В декабре 1942 года под городом Юхновом Калужской области был тяжело ранен в голову, длительное время проходил лечение в госпитале.

В июне 1944-го Никита Синицын вновь вернулся в действующую армию – на 1-й Белорусский. Участвовал в освобождении Западной Украины и Польши, дошел до крепости Прага – так называется предместье Варшавы, в котором и поныне сохраняются обугленные разрушенные остовы домов. Мне доводилось их видеть.

В начале победного 1945 года Никита Синицын участвовал в Варшавско-Познанской наступательной операции. Северо-западнее Варшавы их стрелковая дивизия с ходу форсировала Вислу и приняла участие в освобождении города. В этом бою Синицын заменил выбывшего из строя командира взвода, вышел к Висле и под сильным артиллерийским и минометным огнем по разбитому разрывами снарядов льду переправился через нее с небольшой группой бойцов. Группа захватила вражескую траншею на берегу реки и помогла форсированию реки батальоном.

За эти действия Указом Президиума Верховного Совета СССР от 27 февраля 1945 года старшему сержанту Синицыну Никите Семеновичу присвоено звание Героя Советского Союза. А 19 февраля он был вновь тяжело ранен. Вражеская пуля попала в голову, в область предыдущего осколочного ранения. Это снаряд два раза в одно место не попадает, а с пулей на фронте и такое случается. За жизнь Синицына врачи вновь долго и упорно боролись, и он выжил.

А потом вернулся с фронта в Рязань и не стал искать легкой работы для инвалида. Слишком много было тогда вокруг искалеченных войной фронтовиков. Никита Семенович работал директором Рязанского завода силикатного кирпича. Но и это еще не все о нашем герое. Он умел удивлять. В возрасте около сорока лет Никита Синицын окончил техническое училище и работал на железной дороге – помощником машиниста, машинистом электропоезда. Работа тоже не из легких. И после выхода на пенсию ветеран продолжал трудиться – иначе не мог. Он еще успел получить юбилейный орден Отечественной войны 1-й степени в 1985 году. Ветерана на стало 20 декабря 1985 года, ему было 78 лет. А в марте Никите Семеновичу Синицыну исполняется 110 лет. И это лишь один герой из великого и несгибаемого поколения победителей.