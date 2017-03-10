Судьба Белого дома

Как в Исадах не удалось спасти усадебный комплекс Ляпуновых

Писатель Владимир Семин, страстный исследователь прошлого рязанского края, прислал в редакцию статью, в которой рассказывает о том, что происходило вокруг дома Ляпуновых в Исадах в середине прошлого века. В частности, он пишет:

«В 1635 году Владимир Прокопьевич Ляпунов в честь своего отца, выдающегося военно-политического деятеля Смутного времени, организатора и руководителя первого рязанского ополчения Прокопия Петровича Ляпунова, воздвиг в Исадах храм Воскресения Христова.

Он же, а возможно, внук Прокопия Ляпунова, Лука Владимирович Ляпунов, построил гармоничный усадебный комплекс – под названием Белый дом.

По просьбе исадовских и спасских властей распоряжением Совета министров СССР от 23 июня 1955 года бывший дом Кожина (фамилия последнего владельца), как не имеющий никакой исторической и архитектурной ценности, был исключен из списка памятников архитектуры».

Как это произошло? В подробностях событий помогает разобраться докладная записка архитектора Зои Васильевой на имя первого секретаря Рязанского обкома КПСС А.Н. Ларионова, с которой Владимиру Андреевичу удалось познакомиться в архиве. Документ довольно объемный, и потому мы не сможем опубликовать его полностью. Приведем лишь некоторые фрагменты, сопровождая их необходимыми пояснениями.

Архитектор Рязанской реставрационной мастерской Зоя Васильева была послана в село Исады в июле 1955 года для обмера и исследования памятника архитектуры, что называется, постфактум, когда «памятник утвердили во всех инстанциях к разборке на кирпич».

В докладной на имя первого секретаря обкома Зоя Васильева пишет: «Прибыв на место исследования, я сразу же убедилась в том, что совершается очередная историческая ошибка, уничтожается еще один замечательный памятник русского зодчества, русского строительного искусства. Уничтожается памятник большой материальной ценности».

Главной ошибкой автор записки называет то, что местные власти не связывают этот дом с именем знаменитого боярина Ляпунова, а называют его бывшим домом Кожина, его последнего владельца. Зое Васильевой за две недели предстояло выполнить все обмеры, при этом она пытается спасти памятник.

По приезде в Рязань архитектор телеграфировала в Совет Министров СССР. Таким образом удалось на год задержать разборку дома, которая, к сожалению, возобновилась в августе 1956 года. 28 августа она вновь обратилась в вышестоящие инстанции. Зоя Васильева пишет:

«Все инстанции, разрешившие уничтожение этого памятника, были введены в заблуждение. Здание было совершенно здоровое, и если оно по неверному представлению как историческое было снято с охраны, то оно представляло собой материальную ценность для народа, нужно лишь приложение небольших капитальных затрат, оно могло еще много служить нашему народу, приспособленное в любых гражданских целях».

Далее она рассказывает о том, что в 1927 году был разобран совершенно здоровый так называемый Красный дом, кирпич от которого ничего полезного не сделал на селе. Теперь разбирается Белый дом, от которого получится тоже гора щебня. Такое бесхозяйственное отношение к строительному искусству предков автор записки называет варварским. Колхоз села Исады – миллионер. Тем не менее клуб колхозный размещается в деревянной «холупе», ему ничего не стоило бы отремонтировать это здание под клуб. «Еще можно сохранить памятник», – заключает свою записку от 28 августа 1956 года Зоя Васильева.

К записке приложен отчет о работе, проведенной архитектором. В нем отмечается:

«К началу обмера памятник имел вполне нормальный вид. Внешне он производил впечатление здания, требующего небольшого ремонта; так, частично отсутствовали полы в первом этаже вследствие использования его под колхозные конюшни, полностью отсутствовала штукатурка внешних фасадов».

Из-за потери 2-х листов железа с крыши отвалилась штукатурка на потолке в помещении второго этажа. Имевшиеся небольшие трещины, не доходящие до основания здания, были не катастрофического порядка, а укрепление земляного откоса предотвратило бы причины их возникновения в здании. Все двери и оконные переплеты были в хорошем состоянии; за малым исключением, правда, не было в них остекления. Все перекрытия как первого, так и второго этажей и покрытия кровли также в хорошем состоянии.

Интересны подробности описания здания, сделанного Зоей Васильевой: «Наружные стены толщиной в 1 метр в первом этаже и 0,75 метра во втором этаже. Внутренние стены также кирпичные (деревянные перегородки вовсе отсутствуют) толщиной 0,80–0,90 метра в первом этаже и 0,60 – во втором этаже. Вся кладка на известковом растворе очень крепком, все ряды кладки на «заливе». Обрамление окон по стилю очень близко к так называемому «Нарышкинскому барокко», предшествующему русскому классицизму XVIII века.

Подводя итог, можно сказать, что по наличию в памятнике весьма древних по виду сводчатых конструкций, размеру кирпича, характеру раствора, а также форм архитектурных деталей, украшающих здание, можно без сомнения утверждать, что сооружение относится к более древнему периоду, нежели об этом говорится в некоторых справочниках, и по всей вероятности, ко второй половине 17-го и началу 18 в.», – заключает Зоя Васильева.

Далее в отчете приведены параметры усадьбы Ляпуновых, что обнадеживает нас, живущих 60 лет спустя. Это значит, что где-то в архивах имеются чертежи, результаты обмеров. А это (мечтать, так мечтать! – И.С.) делает возможным в будущем и восстановление усадьбы точно такой, какой она была.

Член Союза писателей России Владимир Семин завершает свой рассказ о судьбе усадьбы Ляпуновых так: «Несмотря на все неимоверные усилия архитектора З.И. Васильевой по спасению уникального памятника культуры и архитектуры Белый дом дворян Ляпуновых был окончательно разрушен. А мог простоять еще несколько столетий при соответствующем ремонте. Что имеем, не храним, потерявши –плачем…».

Усадьбу спасти не удалось. Так, может быть, удастся отметить ее место памятным знаком теперь – в год, юбилейный для села Исады? А потом придет время для воссоздания исторического памятника. Восстанавливаем же мы разрушенные дворцы Петербурга.