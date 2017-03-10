К 8 Марта фотографы подготовили праздничную выставку

В областном научно-методическом центре народного творчества открыта экспозиция «Дорогие наши». Это подарок рязанским женщинам от фотографов Александра Сорокина, Сергея Новикова, Владимира Емельянова.

На 70 фотографиях – прекрасные, вдохновляющие на творчество рязаночки. Владимир Емельянов показывает их повседневную жизнь в репортажном жанре: занятие рукоделием, прогулки, участие в фестивалях, катание с горки. На фотографиях Сергея Новикова – загадочные, гордые, неприступные красавицы, которые покоряют зрителей своим шармом. Работы Александра Сорокина аллегоричны, они рассказывают о прекрасном внутреннем мире героинь, их темпераменте и характере. Чтобы справиться с такой сложной задачей, Сорокин тщательно готовится к съемке. Предварительно он узнает о жизни, увлечениях героинь своих будущих снимков, затем придумывает необычную концепцию, подходящую именно этой девушке. Так на фотографиях рождаются яркие, неповторимые образы.

– Женщины всегда вдохновляли меня своей красотой, добротой и общением. Их внутренний мир богат и удивителен, их интересно слушать, разгадывать. Женские портреты – это нескончаемая тема для творчества, – говорит Александр Сорокин.

Зрительницам пришлась по душе выставка-подарок. Каждая могла найти образ, подходящий именно ей.

– Глядя на фотографии, я поняла, что все старания женщин быть красивыми не проходят зря, что мы – необходимое вдохновение для творческих людей, – говорит Ирина Лебощина. – Большинство фотографий экспозиции посвящены связи женщины с природой. Авторы очень точно подметили это сходство. Женщина близка к естеству, она рождает дитя, она так же гибка и красива, как природа.

Познакомиться с галереей женских образов, созданных рязанскими фотографами, можно до 1 апреля. Там, помимо фотографий названных авторов, выставлены работы молодых фотографов: Виктории Лызловой и Максима Филатова.