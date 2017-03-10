По-прежнему в строю

Ветеранская организация в Старожилове три десятилетия защищает интересы пожилых людей

Последние семь лет Старожиловский районный Совет ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов возглавляет Вера Ивановна Архипова – человек неравнодушный, остро чувствующий чужую боль, умеющий сопереживать и помогать.

В районной ветеранской организации – 5 тысяч человек, более 30 из них перешагнули 90-летний рубеж. Есть и долгожители – Зинаида Кузьминична Семенова из Больших Полян недавно отметила 103 года. Тридцать лет назад, когда ветеранская организация создавалась, в ее составе было 2000 участников Великой Отечественной войны, сегодня их около 30 человек. Как говорит Вера Ивановна, их участие в праздниках, встречах с молодежью особенно ценится. Они умеют рассказать и донести до слушателей заботу о судьбе страны, которую они защищали и восстанавливали. Всегда и всюду желанный гость – Владимир Петрович Судаков. Его выступление на торжествах по случаю 30-летия ветеранской организации было воспринято участниками как наказ новым поколениям беречь и любить свою Родину.

На празднике выступающие говорили о преемственности поколений, о работе, которую проводит ветеранская организация, о необходимости защищать интересы людей пожилого возраста, повышать качество их жизни, организовывать их досуг. Хор ветеранов, созданный при районном Доме культуре, стал для ветеранов источником жизненных сил. Здесь многие пенсионеры открыли для себя радость творчества и общения.

В день тридцатилетия ветеранскую организацию поздравили заместитель главы администрации района Михаил Соколов, председатель областной ветеранской организации Николай Никифорович Ткач и многие другие. Свои поздравления прислали депутат областной Думы Станислав Подоль, руководитель регионального отделения ООО «Союз пенсионеров России» Галина Воробьева.

Участники торжественного собрания организовали в фойе Дома культуры выставку поделок ветеранов, удивляющую своим разно­образием. О том, как создавалась и росла ветеранская организация, рассказали фотоальбомы, ставшие своеобразной летописью движения. Порадовали своими выступлениями хор ветеранов и детские коллективы.