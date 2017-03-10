Областная общественно-политическая газета
11:47 МСК
Пятница
10 марта 2017 года
Выпуск № 43 (5330)
Яндекс.ПогодаПикс
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Реклама
Подписка на PDF-версию | Войти
Двое погибли, трое в больнице: последствия ДТП в Рязанской области Журналисты Рязанской области приглашаются для участия в конкурсе «Многоликая Россия»В одном из районов Рязанской области сгорели деревянный дом и баняРязанские козьи сыры удостоены наград на международной выставке Рязанцев просят помочь разыскать родственников павших бойцов, останки которых найдены в 2016 году под Смоленском Юных рязанцев ждет «Книжное приключение»Рязанские лимонад, минеральная и питьевая вода удостоены золотой медали в конкурсе «Лучший продукт-2017»19 нарушений выявили в Рязанской области в ходе рейдов ГИБДД по профилактике детского травматизма В Рязанском районе столкнулись две легковушки и грузовикЗа сутки на дорогах Рязанской области произошло 24 ДТП В Рязани 105 недостроенных многоквартирных домовДоля заявлений в электронном виде о назначении и выплате пенсии в Рязанской области превысила 83 процента Глава Рязанского региона Николай Любимов встретился с генеральным директором Госкорпорации Ростех Сергеем Чемезовым В Рязанской области прошли спортивные праздники, приуроченные к Году гражданской обороны В Ночной хоккейной лиге Рязанской области 11-е место занял «Витязь»Рязанские пенсионеры могут совершить виртуальное путешествие В Рязанской области реконструировали героический лыжный бой Жители Рязани могут помочь бездомным животным В Рязанской области стараются изменить отношение к старости и одиноким старикам Московская художница представила в Рязани живописную серию на железе и досках Семь лет проведет в колонии общего режима наркоторговка из Рязанской области В Рязанской области продолжится ремонт дорог местного значения Спортсменка из Рязанской области завоевала три золотые награды на II зимней Спартакиаде инвалидов В одном из поселков Рязани отключили холодную воду Активисты Народного фронта провели мониторинг работы поликлиник в Рязанской области
Главная страница / Новости Рязани и области
10.03.2017
Просмотров: 71
Выпуск № 43 (5330) |
Двадцатая полоса
Ищу маму
Версия для печати

Ищу маму

Наша газета совместно с министерством образования Рязанской области продолжает акцию по устройству в семью детей, оставшихся без родителей. Напоминаем, что сведения о детях предоставлены нам Государственным банком данных о детях, оставшихся без попечения родителей. И еще одно существенное обстоятельство: у некоторых из этих детей есть проблемы со здоровьем, которые могут быть решены, если детям обеспечить индивидуальный уход или хорошее медицинское обслуживание. Еще раз напоминаем, что, если вы решили взять в семью одного из этих детей, вам нужно обратиться в органы опеки и попечительства города или района, в котором вы живете.

Итак, сегодня мы ищем родителей для:

03-07-19 десятилетней Ирины. Кареглазая, темноволосая девочка была единственным ребенком в семье, но родители Иры лишены родительских прав. Так девочка оказалась в детском учреждении. Ирина – спокойная, доброжелательная девушка, к тому же очень скромная. Она любит читать, легко вступает в контакт со взрослыми людьми. Анкета № 30000144.

03-07-20 Маленькая Алина появилась на свет в октябре прошлого года. Одинокая мама девочки находится в заключении, Алина – ее единственный ребенок. Сероглазая, русоволосая девочка – очень спокойная и улыбчивая. Алина любит находиться на ручках, играть в погремушки. Она всегда готова к общению, внимательно прислушивается к музыкальным игрушкам и инструментам. Анкета № 30000148.

03-07-21 Веронике в феврале исполнилось четырнадцать лет. Она была единственным ребенком в семье, но мама Вероники лишена родительских прав, отец дал письменное согласие на удочерение. Сероглазая, светловолосая Вероника – очень спокойный, уравновешенный человек. Она доброжелательна, легко идет на контакт. Среди любимых увлечений – чтение. Анкета № 30000155.

03-07-22 Сергею в июле исполнится шестнадцать лет, и он имеет право на воспитание в семье. Он был единственным ребенком своих родителей, но мама Сергея умерла, отец лишен родительских прав. Сероглазый, темноволосый Сережа – очень шустрый и активный подросток, любит спортивные и компьютерные игры. Со взрослыми учтив и послушен, легко идет на контакт с ними. Анкета № 30000160.

03-07-23 Кириллу в феврале исполнилось тринадцать лет. Он единственный ребенок в семье, оказался в детском учреждении потому, что его родители умерли. Кареглазый, темноволосый Кирилл – очень общительный, активный подросток, он наделен лидерскими качествами. Кирилл обожает современные спортивные танцы, играет в компьютерные игры. Анкета № 30000161.

Обращайтесь в органы опеки и попечительства вашего города или района

Статья опубликована в номере 43 (5330) от 10 марта 2017 года
По-прежнему в строю
Ветеранская организация в Старожилове три десятилетия защищает интересы пожилых людей
Валентина Севостьянова
Ты же выжил, солдат…
Герой Советского Союза Никита Семенович Синицын после двух тяжелых ранений стал железнодорожником
Ирина Сизова
Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на I полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте в этом номере:
Событие
Для безопасности и качества
На дорогах области ожидаются масштабные ремонтные работы
Людмила Иванова
Событие
Договоренность. Поддержка. Перспективы
Состоялась встреча врио губернатора Рязанской области Николая Любимова и генерального директора Госкорпорации Ростех Сергея Чемезова
По материалам официального сайта Правительства области
Событие
На прогулку – в любую погоду
Рязанцы собрали средства на инвалидную коляску для Вани Воробьева
Анна Добролежа
Событие
Инновации для дома-интерната
В регионе стараются изменить отношение к старости и одиноким старикам
Татьяна Железнова
Событие
Победит сильнейший
В Рязани проходит второй этап Фестиваля спорта «Физическая культура и спорт – вторая профессия врача»
Елена Серебрякова
Событие
По-весеннему щедро
Активисты предлагают делиться ненужным на бесплатных ярмарках
Событие
Неделя глазами экспертов
Тема дня
Стартовый комплекс
В Рязанской области в сентябре будут избирать губернатора
Ирина Сизова
Читатель - газета
Платежи без риска
Читатель - газета
Снова в строю!
Дмитрий Алексеевич Черничкин говорит спасибо врачам, поставившим его на ноги.
Людмила Иванова
Читатель - газета
Две пенсии
Собеседник
Алексей Чадов: «Влюбляются все одинаково»
23 марта на российские экраны выйдет картина Владимира Бортко «О любви»
Стиль жизни
Дом с мюклями
Хорошо, когда в семье есть своя добрая сказка
Димитрий Соколов
Человек дела
Наследник капиталиста
На каких принципах прогресс держится
Юрий Евстифеев
Общество
Ягоды и почки, семена и корни
Изучение родного края дает полезные знания и радость душе
Татьяна Банникова
Спорт
На ринге говорят шепотом
Почему отделение бокса в михайловской ДЮСШ «Метеор» очень популярно у местных мальчишек
Спорт
Против «Самары» выглядели «Зубрятами»
БК «Рязань» провел домашний матч открытых Всероссийских соревнований среди мужских команд Суперлиги (первый дивизион) с БК «Самара»
Спорт
Не числом
Рязанский «Элекс» доказал болельщикам, что может выигрывать в любой ситуации
Спорт
На штурм – с лестницей
Навыки, полученные во время проведения состязаний по пожарно-прикладному виду спорта, могут спасти чью-то жизнь
Вероника Шелякина
Общество
Дети, создающие чудо
Международный конкурс «Солнечный зайчик» завершился танцами в концертном зале
Татьяна Клемешева
Наши новости
Дорогие наши
К 8 Марта фотографы подготовили праздничную выставку
Анна Добролежа
Имя в истории
Ты же выжил, солдат…
Герой Советского Союза Никита Семенович Синицын после двух тяжелых ранений стал железнодорожником
Ирина Сизова
Хронограф
Судьба Белого дома
Как в Исадах не удалось спасти усадебный комплекс Ляпуновых
Ирина Сизова
Точка на карте
Возрожденная из пепла
80 лет Рязанской области
Михаил Скрипников
Путевой лист
Дороги или направления
Как решить проблему ремонта проезжей части улиц в областном центре
Вячеслав Астафьев
Конкурс
Полоса безопасности
Журналисты приглашаются к участию в творческом конкурсе
Путевой лист
«Скорую» – пропускать
Почему не все рязанские водители следуют этому правилу
Вячеслав Астафьев
Путевой лист
Покупка авто – дело ответственное
Как не дать себя обмануть при совершении сделки
Вячеслав Астафьев
Путевой лист
Посадят за парты
Водителей рязанских маршруток ждет сдача теоретического экзамена в ГИБДД и профпереподготовка.
Вячеслав Астафьев
Встречи с природой
Весна с сюрпризами
Иван Назаров
Фотовзгляд
Фотовзгляд
Вернисаж
Час рассвета, час заката
Это время считается самым оптимальным для съемки пейзажей
Ольга Драган
Документы
Редакция
Подписка
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Кинозал
Контакты
Рекламные материалы