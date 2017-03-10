Наша газета совместно с министерством образования Рязанской области продолжает акцию по устройству в семью детей, оставшихся без родителей. Напоминаем, что сведения о детях предоставлены нам Государственным банком данных о детях, оставшихся без попечения родителей. И еще одно существенное обстоятельство: у некоторых из этих детей есть проблемы со здоровьем, которые могут быть решены, если детям обеспечить индивидуальный уход или хорошее медицинское обслуживание. Еще раз напоминаем, что, если вы решили взять в семью одного из этих детей, вам нужно обратиться в органы опеки и попечительства города или района, в котором вы живете.

Итак, сегодня мы ищем родителей для:

десятилетней Ирины. Кареглазая, темноволосая девочка была единственным ребенком в семье, но родители Иры лишены родительских прав. Так девочка оказалась в детском учреждении. Ирина – спокойная, доброжелательная девушка, к тому же очень скромная. Она любит читать, легко вступает в контакт со взрослыми людьми. Анкета № 30000144.

Маленькая Алина появилась на свет в октябре прошлого года. Одинокая мама девочки находится в заключении, Алина – ее единственный ребенок. Сероглазая, русоволосая девочка – очень спокойная и улыбчивая. Алина любит находиться на ручках, играть в погремушки. Она всегда готова к общению, внимательно прислушивается к музыкальным игрушкам и инструментам. Анкета № 30000148.

Веронике в феврале исполнилось четырнадцать лет. Она была единственным ребенком в семье, но мама Вероники лишена родительских прав, отец дал письменное согласие на удочерение. Сероглазая, светловолосая Вероника – очень спокойный, уравновешенный человек. Она доброжелательна, легко идет на контакт. Среди любимых увлечений – чтение. Анкета № 30000155.

Сергею в июле исполнится шестнадцать лет, и он имеет право на воспитание в семье. Он был единственным ребенком своих родителей, но мама Сергея умерла, отец лишен родительских прав. Сероглазый, темноволосый Сережа – очень шустрый и активный подросток, любит спортивные и компьютерные игры. Со взрослыми учтив и послушен, легко идет на контакт с ними. Анкета № 30000160.

Кириллу в феврале исполнилось тринадцать лет. Он единственный ребенок в семье, оказался в детском учреждении потому, что его родители умерли. Кареглазый, темноволосый Кирилл – очень общительный, активный подросток, он наделен лидерскими качествами. Кирилл обожает современные спортивные танцы, играет в компьютерные игры. Анкета № 30000161.

Обращайтесь в органы опеки и попечительства вашего города или района