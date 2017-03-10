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Выпуск № 43 (5330)
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10.03.2017
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Выпуск № 43 (5330) |
Семнадцатая полоса
Общество
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Все в ней о мире говорит

Подарок для женщин Рязани – концерт участников шоу «Голос»
Автор фото: Дмитрий Осинин | Все в ней о мире говорит
Фото: Дмитрий Осинин.

Нарядные, немного взволнованные женщины всех возрастов занимают места в зрительном зале. Сегодня для многих рабочий день красиво завершается концертом в Муниципальном культурном центре. Свет гаснет, и на экранах появляются лица мужчин – работников городской администрации. Их поздравление женщинам с 8 Марта – видеоклип, где они читают стихи о весне, мире и красоте.

Концерт в МКЦ состоялся в рамках проекта «Хрустальные грани»: рязанцы – участники проекта «Голос» выступают перед широкой аудиторией с самыми разными песнями. «Я честно признаюсь вам в любви и благодарю за возможность петь перед вами и вашими коллегами», – сказала певица Элла Хрусталева. Глава администрации города Олег Булеков поздравляя с Международным женским днем, отметил, что женщины – очень ценные работники, которые часто берут на себя огромную ответственность. «Каждый год в преддверии 8 Марта мужчины спешат домой, чтобы поздравить своих дорогих и любимых. И я желаю, чтобы в вашей жизни всегда была надежная опора близких людей», – обратился к гостьям Олег Булеков.

Отдельным подарком стали почетные и благодарственные грамоты. Награды получили 29 женщин, которые трудятся в городских префектурах и управлениях. А продолжился концерт выступлениями певцов. Нежные и энергичные танцевальные композиции Екатерины Чистовой, лирика от Никиты Осина, джазовые вариации в исполнении Эллы Хрусталевой – музыкальный коктейль получился богатым и ярким. А внимание коллег и красота искусства – лучшие подарки, которым обрадуется любой человек независимо от времени года.

Статья опубликована в номере 43 (5330) от 10 марта 2017 года
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