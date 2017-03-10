Дети, создающие чудо

Областная общественно-политическая газета
11:48 МСК
Пятница
10 марта 2017 года
Выпуск № 43 (5330)
Яндекс.ПогодаПикс
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Реклама
Подписка на PDF-версию | Войти
Юных рязанцев ждет «Книжное приключение»Журналисты Рязанской области приглашаются для участия в конкурсе «Многоликая Россия»В Рязани 105 недостроенных многоквартирных домовВ Рязанской области реконструировали героический лыжный бой В Рязанской области продолжится ремонт дорог местного значения В Рязанской области прошли спортивные праздники, приуроченные к Году гражданской обороны Спортсменка из Рязанской области завоевала три золотые награды на II зимней Спартакиаде инвалидов «Рязань-ВДВ» на днях вернулась с южных сборов и продолжает подготовку к стартующему в апреле чемпионату России на стадионе «Спартак»Глава Рязанского региона Николай Любимов встретился с генеральным директором Госкорпорации Ростех Сергеем Чемезовым Рязанские пенсионеры могут совершить виртуальное путешествие Двое погибли, трое в больнице: последствия ДТП в Рязанской области В Ночной хоккейной лиге Рязанской области 11-е место занял «Витязь»В одном из районов Рязанской области сгорели деревянный дом и баняРязанцев просят помочь разыскать родственников павших бойцов, останки которых найдены в 2016 году под Смоленском За сутки на дорогах Рязанской области произошло 24 ДТП Семь лет проведет в колонии общего режима наркоторговка из Рязанской области Рязанские лимонад, минеральная и питьевая вода удостоены золотой медали в конкурсе «Лучший продукт-2017»В одном из поселков Рязани отключили холодную воду 19 нарушений выявили в Рязанской области в ходе рейдов ГИБДД по профилактике детского травматизма В Рязанском районе столкнулись две легковушки и грузовикМосковская художница представила в Рязани живописную серию на железе и досках Рязанские козьи сыры удостоены наград на международной выставке Жители Рязани могут помочь бездомным животным В Рязанской области стараются изменить отношение к старости и одиноким старикам Доля заявлений в электронном виде о назначении и выплате пенсии в Рязанской области превысила 83 процента
Главная страница / Новости Рязани и области
10.03.2017
Просмотров: 83
Выпуск № 43 (5330) |
Шестнадцатая полоса
Общество
Версия для печати

Дети, создающие чудо

Международный конкурс «Солнечный зайчик» завершился танцами в концертном зале
Автор фото: Татьяна Клемешева. На фото: Евгения Власова и обладательница Гран-при (эстрадный вокал) Виктория Бездомникова (г. Новокуйбышевск)
Фото автора.
На снимке: Евгения Власова и обладательница Гран-при (эстрадный вокал) Виктория Бездомникова (г. Новокуйбышевск)

Лимонный, зеленый и фиолетовый свет прожекторов смешивается с дымом со сцены и проявляет шумную толпу в зале. Рязанский гость, певец Митя Фомин, выступает на закрытии юбилейного конкурса «Солнечный зайчик» в МКЦ – и вдруг под аккомпанемент живых барабанов он спускается со сцены. К нему сбегаются все дети, прыгают и азартно подпевают «Все будет хорошо!». Барабанщики выдают неистовый ритм, родители снимают концерт на телефоны, Митя поет, а дети улыбаются. И кажется, они счастливы одинаково – несмотря на разные конкурсные места, часы творческого труда и ожидания результатов.

Организаторы приготовили юным артистам и их родным немало сюрпризов. Поздравить конкурсантов также приехали певица Сати Казанова и группа MBAND. Сати привела в восторг малышей, которые плясали с ней на одной сцене, и обещала им, что «лучшее ждет нас впереди». После выступления артистка пожелала детям принимать все результаты конкурсов спокойно. «В моей жизни было много таких моментов, и их нужно просто переживать. Главное – получать удовольствие от творчества, обучения и общения с новыми людьми», – отметила Казанова.

Гала-концерт, завершающий 25-й международный конкурс детского и юношеского творчества, получился длинным и разноплановым. На сцене выступили призеры и победители «Солнечного зайчика», а также члены детского и взрослого жюри – Софья Долганова, группа «Кудри», Элла Хрусталева и другие. Блестящая и тонкая народная песня, броская современная хореография с причудливыми костюмами, яркие вокальные номера – конкурсная подборка смогла бы удивить и обрадовать даже самых искушенных зрителей. «Мы с вами принадлежим к особой категории людей, которые хотят дарить что-то миру, придумывать и творить», – обратилась к детям Элла Хрусталева.

Конкурс собрал рекордное количество участников – 998 солистов и членов творческих коллективов из самых дальних регионов России. В связи с этим награждения по некоторым направлениям проходили в предыдущие дни. Во время гала-концерта дипломы и награды получили обладатели первых мест. Помимо основных наград, многие юные артисты были удостоены спецпризов: например, рязанцы из «Школы рока», студии современного танца «Экшн» и детского музыкального театра «Созвездие добра» смогут сыграть в лазертаг. А студия эстрадного танца «Поколение Dance» получила спецприз от Рязанской городской Думы – видеокамеру.

По итогам юбилейного «Солнечного зайчика» Гран-при в номинации «Хореография» получил коллектив «Поколение Dance». Хореограф Евгений Осотин и маленькие танцоры приняли награды из рук председателя городской Думы Андрея Кашаева и начальника управления культуры администрации Рязани Евгении Власовой. Лучшей народной певицей признали рязанку Елену Рябову, которая проникновенно исполняла старинные городские романсы. Ей, помимо высшего приза, выплатят премию в размере 10 тысяч рублей. Такая же награда плюс планшетный компьютер достались победительнице в номинации «Эстрадный вокал» – Виктории Бездомниковой из Новокуйбышевска.

Свои трофеи нашли еще несколько десятков юных талантов – в разные города страны разъедутся обладатели кубков, медалей и симпатичных желтых игрушек-зайчиков, символов конкурса. Но для каждого маленького танцора или певца главные призы таких состязаний – опыт, полученный от наставников, новые знакомства и искренняя поддержка близких людей. Ведь именно желание порадовать родных и увидеть счастье в их глазах – то качество артиста, которое поможет его таланту засиять ярче солнца.

Статья опубликована в номере 43 (5330) от 10 марта 2017 года
На штурм – с лестницей
Навыки, полученные во время проведения состязаний по пожарно-прикладному виду спорта, могут спасти чью-то жизнь
Вероника Шелякина
Все в ней о мире говорит
Подарок для женщин Рязани – концерт участников шоу «Голос»
Татьяна Клемешева
Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на I полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте в этом номере:
Событие
Для безопасности и качества
На дорогах области ожидаются масштабные ремонтные работы
Людмила Иванова
Событие
Договоренность. Поддержка. Перспективы
Состоялась встреча врио губернатора Рязанской области Николая Любимова и генерального директора Госкорпорации Ростех Сергея Чемезова
По материалам официального сайта Правительства области
Событие
На прогулку – в любую погоду
Рязанцы собрали средства на инвалидную коляску для Вани Воробьева
Анна Добролежа
Событие
Инновации для дома-интерната
В регионе стараются изменить отношение к старости и одиноким старикам
Татьяна Железнова
Событие
Победит сильнейший
В Рязани проходит второй этап Фестиваля спорта «Физическая культура и спорт – вторая профессия врача»
Елена Серебрякова
Событие
По-весеннему щедро
Активисты предлагают делиться ненужным на бесплатных ярмарках
Событие
Неделя глазами экспертов
Тема дня
Стартовый комплекс
В Рязанской области в сентябре будут избирать губернатора
Ирина Сизова
Читатель - газета
Платежи без риска
Читатель - газета
Снова в строю!
Дмитрий Алексеевич Черничкин говорит спасибо врачам, поставившим его на ноги.
Людмила Иванова
Читатель - газета
Две пенсии
Собеседник
Алексей Чадов: «Влюбляются все одинаково»
23 марта на российские экраны выйдет картина Владимира Бортко «О любви»
Стиль жизни
Дом с мюклями
Хорошо, когда в семье есть своя добрая сказка
Димитрий Соколов
Человек дела
Наследник капиталиста
На каких принципах прогресс держится
Юрий Евстифеев
Общество
Ягоды и почки, семена и корни
Изучение родного края дает полезные знания и радость душе
Татьяна Банникова
Спорт
На ринге говорят шепотом
Почему отделение бокса в михайловской ДЮСШ «Метеор» очень популярно у местных мальчишек
Спорт
Против «Самары» выглядели «Зубрятами»
БК «Рязань» провел домашний матч открытых Всероссийских соревнований среди мужских команд Суперлиги (первый дивизион) с БК «Самара»
Спорт
На штурм – с лестницей
Навыки, полученные во время проведения состязаний по пожарно-прикладному виду спорта, могут спасти чью-то жизнь
Вероника Шелякина
Наши новости
Дорогие наши
К 8 Марта фотографы подготовили праздничную выставку
Анна Добролежа
Наши новости
По-прежнему в строю
Ветеранская организация в Старожилове три десятилетия защищает интересы пожилых людей
Валентина Севостьянова
Ищу маму
Ищу маму
Имя в истории
Ты же выжил, солдат…
Герой Советского Союза Никита Семенович Синицын после двух тяжелых ранений стал железнодорожником
Ирина Сизова
Хронограф
Судьба Белого дома
Как в Исадах не удалось спасти усадебный комплекс Ляпуновых
Ирина Сизова
Точка на карте
Возрожденная из пепла
80 лет Рязанской области
Михаил Скрипников
Путевой лист
Дороги или направления
Как решить проблему ремонта проезжей части улиц в областном центре
Вячеслав Астафьев
Конкурс
Полоса безопасности
Журналисты приглашаются к участию в творческом конкурсе
Путевой лист
«Скорую» – пропускать
Почему не все рязанские водители следуют этому правилу
Вячеслав Астафьев
Путевой лист
Покупка авто – дело ответственное
Как не дать себя обмануть при совершении сделки
Вячеслав Астафьев
Путевой лист
Посадят за парты
Водителей рязанских маршруток ждет сдача теоретического экзамена в ГИБДД и профпереподготовка.
Вячеслав Астафьев
Встречи с природой
Весна с сюрпризами
Иван Назаров
Фотовзгляд
Фотовзгляд
Вернисаж
Час рассвета, час заката
Это время считается самым оптимальным для съемки пейзажей
Ольга Драган
Документы
Редакция
Подписка
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Кинозал
Контакты
Рекламные материалы