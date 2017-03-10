Дети, создающие чудо

Международный конкурс «Солнечный зайчик» завершился танцами в концертном зале

Лимонный, зеленый и фиолетовый свет прожекторов смешивается с дымом со сцены и проявляет шумную толпу в зале. Рязанский гость, певец Митя Фомин, выступает на закрытии юбилейного конкурса «Солнечный зайчик» в МКЦ – и вдруг под аккомпанемент живых барабанов он спускается со сцены. К нему сбегаются все дети, прыгают и азартно подпевают «Все будет хорошо!». Барабанщики выдают неистовый ритм, родители снимают концерт на телефоны, Митя поет, а дети улыбаются. И кажется, они счастливы одинаково – несмотря на разные конкурсные места, часы творческого труда и ожидания результатов.

Организаторы приготовили юным артистам и их родным немало сюрпризов. Поздравить конкурсантов также приехали певица Сати Казанова и группа MBAND. Сати привела в восторг малышей, которые плясали с ней на одной сцене, и обещала им, что «лучшее ждет нас впереди». После выступления артистка пожелала детям принимать все результаты конкурсов спокойно. «В моей жизни было много таких моментов, и их нужно просто переживать. Главное – получать удовольствие от творчества, обучения и общения с новыми людьми», – отметила Казанова.

Гала-концерт, завершающий 25-й международный конкурс детского и юношеского творчества, получился длинным и разноплановым. На сцене выступили призеры и победители «Солнечного зайчика», а также члены детского и взрослого жюри – Софья Долганова, группа «Кудри», Элла Хрусталева и другие. Блестящая и тонкая народная песня, броская современная хореография с причудливыми костюмами, яркие вокальные номера – конкурсная подборка смогла бы удивить и обрадовать даже самых искушенных зрителей. «Мы с вами принадлежим к особой категории людей, которые хотят дарить что-то миру, придумывать и творить», – обратилась к детям Элла Хрусталева.

Конкурс собрал рекордное количество участников – 998 солистов и членов творческих коллективов из самых дальних регионов России. В связи с этим награждения по некоторым направлениям проходили в предыдущие дни. Во время гала-концерта дипломы и награды получили обладатели первых мест. Помимо основных наград, многие юные артисты были удостоены спецпризов: например, рязанцы из «Школы рока», студии современного танца «Экшн» и детского музыкального театра «Созвездие добра» смогут сыграть в лазертаг. А студия эстрадного танца «Поколение Dance» получила спецприз от Рязанской городской Думы – видеокамеру.

По итогам юбилейного «Солнечного зайчика» Гран-при в номинации «Хореография» получил коллектив «Поколение Dance». Хореограф Евгений Осотин и маленькие танцоры приняли награды из рук председателя городской Думы Андрея Кашаева и начальника управления культуры администрации Рязани Евгении Власовой. Лучшей народной певицей признали рязанку Елену Рябову, которая проникновенно исполняла старинные городские романсы. Ей, помимо высшего приза, выплатят премию в размере 10 тысяч рублей. Такая же награда плюс планшетный компьютер достались победительнице в номинации «Эстрадный вокал» – Виктории Бездомниковой из Новокуйбышевска.

Свои трофеи нашли еще несколько десятков юных талантов – в разные города страны разъедутся обладатели кубков, медалей и симпатичных желтых игрушек-зайчиков, символов конкурса. Но для каждого маленького танцора или певца главные призы таких состязаний – опыт, полученный от наставников, новые знакомства и искренняя поддержка близких людей. Ведь именно желание порадовать родных и увидеть счастье в их глазах – то качество артиста, которое поможет его таланту засиять ярче солнца.