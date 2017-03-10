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10 марта 2017 года
Выпуск № 43 (5330)
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10.03.2017
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Выпуск № 43 (5330) |
Пятнадцатая полоса
Спорт
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Не числом

Рязанский «Элекс» доказал болельщикам, что может выигрывать в любой ситуации
Не числом

Рязанский «Элекс-Фаворит» едва «наскреб» семерых полевых игроков на домашний матч первенства России по мини-футболу среди команд Высшей лиги (конференция «Запад») с якутской «Зарей», но, несмотря на это, выиграл его со счетом 7:5.

Перед этой игрой у рязанской команды были серьезные проблемы с составом. Из-за перебора желтых карточек отбывал дисквалификацию Алексей Кинякин. В матче в Казани были травмированы Максим Куликов и Антон Чекмарев, который еще и заболел. Не тренировался из-за болезни Александр Телегин, пропустивший игру с «Ядраном». Продолжает лечение и Александр Кореньков, травмирован молодой Павел Сидоров.

Таким образом, в распоряжении Владимира Иванова находилось лишь пять полностью боеспособных полевых игроков.

«Заря» же привезла в Рязань две полноценные четверки полевых игроков.

Хозяева площадки в этой игре действовали по-суворовски – не числом, а умением.

В первом периоде рязанцы, стараясь экономить силы, отдали инициативу гостям, а сами старались поймать соперников на контратаке. И поймали: Михаил Лушников на восьмой минуте в остром прорыве первым ударом угодил в штангу, вторым распечатал ворота «Зари».

В концовке «фавориты» имели отличный шанс удвоить преимущество, но Алексей Попов, который не часто появляется в составе «Элекс-Фаворита», не смог переиграть вратаря гостей.

В итоге в первой половине болельщики увидели лишь один забитый мяч.

Голевую недостачу в первом тайме соперники с лихвой компенсировали во втором. Сюжет получился лихо закрученным: лидер в поединке менялся трижды. Хозяева силы уже не экономили – заиграли на полную катушку.

Сначала гости, забив два мяча за минуту, вышли вперед. Равновесие восстановил, забив гол-красавец ударом с лета, Александр Телегин. Затем фактурный Янник после ошибки на выходе вратаря рязанцев Евгения Костикова головой послал мяч в ворота хозяев и восстановил лидерство «Зари» – 3:2.

«Элекс-Фаворит» ответил дуплетом в исполнении Алексея Петухова и Максима Куликова, и уже хозяева были впереди – 4:3. Гости не остались в долгу и ответили так же – двумя мячами подряд. Теперь впереди была «Заря» – 5:4.

Концовка игры осталась за «Элекс-Фаворитом». Сначала Алексей Петухов, оформив дубль в матче, сравнял счет – 5:5. Затем свое слово сказал лучший бомбардир рязанской ­команды Денис Голунов. Точку в игре поставил Руслан Мурашкин.

Результаты других матчей тура, сыгранных 4 марта:

«Крепость» – «Спартак» – 1:22

«Хазар» – «КПРФ-д» – 1:9

«Волга-Саратов» – «Автодор» – 5:5

«ЛГТУ-Липецк» – «Ядран» – 3:4

«Алмаз-АЛРОСА» – «Дина-д» – 7:2.

«Элекс-Фаворит», набрав 31 очко в 19 играх, – по-прежнему на шестой строчке в турнирной таблице.

Лидирует московский «Спартак», у которого 54 очка после 20 игр.

Александр Кащеев
Фото автора

Статья опубликована в номере 43 (5330) от 10 марта 2017 года
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