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10 марта 2017 года
Выпуск № 43 (5330)
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10.03.2017
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Выпуск № 43 (5330) |
Пятнадцатая полоса
Спорт
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На штурм – с лестницей

Навыки, полученные во время проведения состязаний по пожарно-прикладному виду спорта, могут спасти чью-то жизнь
Автор фото: Вероника Шелякина. На фото: Финальный забег
Фото автора.
На снимке: Финальный забег

В зимнем манеже пожарно-спасательного спорта Рязанской области прошли Всероссийские соревнования на Кубок министра МЧС России и первенство России на Кубок ВДПО по пожарно-спасательному спорту.

В состязаниях принимали участие спортсмены из 13 регионов страны, а также 12 команд специальных управлений федеральной противопожарной службы. Всего за звание чемпионов боролись более 350 участников.

– Пожарно-прикладной спорт – важный элемент профессиональной подготовки наших сотрудников. Соревнования на Кубок министра МЧС России проводятся в рязанском манеже третий год. Отрадно, что в состязаниях участвуют не только взрослые, но и дети. Министерство уделяет большое внимание физическому развитию молодежи. Важно, чтобы и наши работники, и члены их семей были физически крепкими и здоровыми, – отмечает заместитель министра МЧС России Владлен Аксенов.

Спортсмены соревновались по трем дисциплинам: подъем по штурмовой лестнице, подъем по трехколенной лестнице, преодоление полосы препятствий. Участникам нужно было не только пробежать с лестницей-штурмовкой около 30 метров, но и забраться с помощью нее в окно второго, третьего или четвертого этажей. Со стороны казалось, будто металлическая лестница в руках спортсменов легкая, как пушинка. На самом деле весит она более 8 килограммов. На конце оборудован крюк, чтобы обеспечивать надежный зацеп. По итогам состязания чемпионом России в этом виде программы среди мужчин стал мастер спорта международного класса Дмитрий Поляков. Он выступал за команду Московской области.

– Для меня победа – это награда за труд, многочасовые тренировки и упорство. Все действия во время прохождения дистанции отточены до автоматизма. Секрета здесь никакого нет, главное – любить дело, которым занимаешься, – делится мнением Дмитрий Поляков.

Как рассказал заместитель главного судьи соревнований Александр Французов, пожарно-прикладной спорт воспитывает у сотрудников МЧС выносливость, требует максимальной отдачи, силы и реакции одновременно.

– Упражнение с лестницей позволяет научиться оказывать во время ЧС помощь людям, живущим на верхних этажах зданий. Нередко при пожаре возникают ситуации, когда механические средства, автолестницы, коленчатые подъемники не достают до нужной точки, и тогда бойцы пожарной охраны используют для спасения пострадавших лестницы-штурмовки, – поясняет Александр Французов.

По его словам, спорт­смены из пожарно-при­кладного спорта часто становятся впоследствии сотрудниками МЧС. Ведь слово «прикладной» в названии вида спорта имеет исключительно практическое значение. Все навыки, которые ребята получают на тренировках, применимы в реальных условиях.

Артем Сухоруков из Московской области заканчивает в этом году 11-й класс. Раньше он занимался плаванием, каратэ, а последние четыре года отдает предпочтение пожарно-прикладному и спасательному виду спорта. После сдачи единых госэкзаменов планирует поступать в Академию противопожарной службы МЧС России.

– Когда подбегаешь к башне, нужно точно и уверенно подвесить лестницу в окно второго этажа и быстро вскочить на нее. Для меня этот момент прохождения дистанции самый сложный. Все надо делать четко и уверенно. Ведь потом, в реальных ситуациях, когда необходимо спасти человека, ошибок не должно быть, – говорит Артем Сухоруков.

Статья опубликована в номере 43 (5330) от 10 марта 2017 года
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